Liên tục bị bão lũ tàn phá, Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp

TPO - Công tác khắc phục do bão số 13 chưa hoàn thành, tiếp đến là đợt mưa lớn, ngập lụt trên diện rộng gây thiệt hại hơn 11.636 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai. Vì thế, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão và lũ tại 77 xã, phường trên địa bàn.

Ngày 27/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã ban hành quyết định số 2792 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão và lũ tại 77 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, với cường độ khi vào đất liền vẫn đạt trên cấp 10, bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, diện rộng tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Sau bão số 13 địa phương đã khẩn trương huy động toàn bộ hệ thống tổ chức công tác khắc phục sau bão.

Tuy nhiên, từ ngày 16-20/11, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to đến rất to, có nơi mưa hơn 900 mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt diện rộng và thiệt hại về người, tài sản, công trình giao thông, đê điều và hoạt động sản xuất tại các địa phương khu vực phía Đông và một số xã, phường khu vực phía Tây tỉnh. Mưa lớn trên diện rộng, làm mực nước sông Ba, sông Kôn, sông Hà Thanh tăng nhanh, xuất hiện lũ trên các sông dao động ở mức trên dưới báo động 3.

Công tác khắc phục do bão số 13 chưa hoàn thành, tiếp đến là đợt mưa lớn, ngập lụt trên diện rộng đã khiến nhiều nhà dân (đã bị hư hại trong bão 13) sập đổ, tốc mái, sập tường, nhiều công trình như trường học, trạm y tế, đường giao thông và hệ thống điện bị hư hỏng nặng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân.

Một khu vực ở phía Đông tỉnh Gia Lai mới đây bị ngập do mưa lũ.

Thiệt hại do thiên tai gây ra tính đến 15h ngày 26/11 đã khiến 5 người chết, 11 người bị thương, hơn 100.000 nhà dân bị hỏng, ngập nước; 560 tàu bị hư hại; hơn 540 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại; 254 lồng, bè bị thiệt hại hoàn toàn... Nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi... bị hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Hệ thống cây xanh, hạ tầng đô thị, công trình công cộng bị gãy đổ, hư hỏng hàng loạt, rất nhiều vị trí gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tổng ước tính thiệt hại hơn 11.636 tỷ đồng (do bão số 13 hơn 10.132 tỷ đồng, do đợt mưa lũ hơn 1.503 tỷ đồng).

Để đảm bảo công tác khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai nhanh chóng, UBND tỉnh Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh đóng vai trò then chốt trong việc điều động phương tiện, nhân lực hỗ trợ di dời khẩn cấp người dân khỏi vùng nguy hiểm. Cùng với đó sẵn sàng triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp. Trong đó, phối hợp giúp đỡ nhân dân xử lý, cải thiện môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão, lũ.

﻿ ﻿ Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Gia Lai cứu trợ, hỗ trợ người dân ứng phó với lũ lụt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung vào ổn định sản xuất và môi trường nông thôn. Sở cần hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau thiên tai; cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập lụt tại các khu vực còn tiềm ẩn nguy hiểm; tham mưu việc xử lý khẩn cấp sự cố các công trình phòng, chống thiên tai, sự cố công trình xây dựng thủy lợi do thiên tai gây ra.