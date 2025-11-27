Tiểu đội trưởng tìm thấy vàng, tiền của dân bị mất sau mưa lũ

TPO - Thượng sĩ Kiệt phát hiện vàng, tiền mặt trong quá trình dọn dẹp nhà cửa giúp dân ở tỉnh Đắk Lắk đã báo lên chỉ huy, làm thủ tục xác minh, trao trả lại đúng người bị mất.

Ngày 27/11, thông tin từ Quân đoàn 34 cho biết, trong quá trình giúp dân dọn dẹp sau mưa lũ, thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt (Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) đã phát hiện 4,5 chỉ vàng và 10 triệu đồng của hai hộ dân bị mất, trao trả lại.

Theo đó, chiều 26/11, trong khi dọn dẹp giúp nhà dân khắc phục hậu quả bởi mưa lũ, thượng sĩ Kiệt cùng đồng đội đã phát hiện dưới lớp bùn đất trong căn phòng bị đổ nát bởi nước lũ của bà Nguyễn Thị Ngọc (70 tuổi, trú ở thôn Hiệp Đồng, xã Hoà Xuân, Đắk Lắk) có một túi da nhỏ, nhìn rất sang trọng. Đoán là trong túi có cất giữ vật có giá trị cao nên thượng sĩ Kiệt đã báo cáo chỉ huy để xác minh chủ nhân của chiếc túi.

Sau khi trao đổi, chỉ huy đơn vị đã kiểm tra, xác nhận đúng bà Ngọc là chủ nhân số tài sản trên. Lúc này bà Ngọc mở bên trong thấy có chứa một chuỗi ngọc có đầu nối bịt vàng, 1 đôi bông tai và 1 chiếc mặt dây chuyền bằng vàng là của mình. Tổng giá trị số tài sản trên khoảng 50 triệu đồng. Sau đó, chỉ huy đã cùng thượng sĩ Kiệt trao trả lại cho bà Ngọc.

Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt trao trả lại hộp "gia tài" cho người dân.

Nhận lại được tài sản, bà Ngọc phấn khởi chia sẻ, trận mưa lũ lịch sử vừa rồi gia đình bị sập, hư hỏng một phần căn nhà, các vật dụng sinh hoạt như ti vi, tủ lạnh, xe máy… phần bị hư hỏng, phần bị trôi theo dòng nước, thiệt hại rất lớn. Bà Ngọc cùng gia đình nghĩ rằng chiếc túi “gia tài” của mình bị lũ cuốn đi rồi.

“Đó là gia tài của tôi tích cóp bao nhiêu năm, tưởng là mất rồi, ai ngờ các chiến sĩ trẻ tìm thấy. Tôi chỉ biết ôm các chú ấy thật lâu thôi chứ giờ cảm ơn bao nhiêu cho đủ”, bà Ngọc xúc động.

Mấy hôm trước, trong lúc dọn dẹp nhà cho chị Võ Thị Thu Vũ (35 tuổi, trú tại khu phố 1, phường Đông Hòa, Đắk Lắk), thượng sĩ Kiệt đã trả lại cho chủ nhà bọc tiền trị giá hơn 10 triệu đồng.

Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt cùng đồng đội dọn dẹp rác do mưa lũ để lại trên địa bàn thôn Hiệp Đồng.

Đại úy Lý Văn Khiêm - Chính trị viên Đại đội 9, cho biết, thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt là tiểu đội trưởng nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác. Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thượng sĩ Kiệt luôn gương mẫu đi đầu trong những nhiệm vụ khó khăn, chỉ huy tiểu đội hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo tìm hiểu, trong cuộc sống thường ngày, thượng sĩ Kiệt luôn quan tâm, giúp đỡ đồng đội trong công việc; gần gũi chia sẻ, động viên bộ đội vượt qua những khó khăn.