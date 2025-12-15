NATO có động thái mới gần biên giới với Nga

TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục có động thái mới tại sườn phía Đông, với kế hoạch triển khai binh sĩ Đức tham gia xây dựng tuyến phòng thủ dọc biên giới Ba Lan, giáp Kaliningrad (Nga) và Belarus.

Theo tờ Bild, từ mùa xuân năm 2026, binh sĩ Đức sẽ tham gia chiến dịch Lá chắn phía Đông của Ba Lan và bắt đầu xây dựng các công trình phòng thủ dọc biên giới với vùng Kaliningrad của Nga và Belarus.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski cho biết, binh sĩ Đức chủ yếu sẽ chịu trách nhiệm "tạo lập vị trí, đào hào, lắp đặt dây thép gai và dựng các chướng ngại vật chống tăng".

Việc triển khai sẽ bắt đầu vào quý II/2026 và dự kiến ​​kéo dài đến hết năm 2027. Bộ Quốc phòng Đức cho biết kế hoạch này không cần sự phê chuẩn riêng rẽ của Quốc hội Liên bang Đức, đồng thời khẳng định đây không phải là hoạt động triển khai tác chiến ở nước ngoài và không liên quan đến bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào đối với binh sĩ từ các cuộc đụng độ quân sự.

Các báo cáo trước đó cho biết, Estonia đã bắt đầu xây dựng những hầm trú ẩn bằng bê tông đầu tiên dọc theo biên giới phía Đông Nam giáp với Nga như một phần của tuyến phòng thủ Baltic.

Theo ông Krismaar Rozin, người phát ngôn của Trung tâm Đầu tư Quốc phòng Estonia, giai đoạn đầu tiên bao gồm việc lắp đặt 28 hầm trú ẩn. Bảy trong số đó đã được bàn giao và đang được chuẩn bị để lắp đặt gần thị trấn Setomaa.

Toàn bộ mạng lưới dự kiến ​​sẽ bao gồm 600 công trình kiên cố, trở thành một phần của hệ thống phòng thủ nhiều lớp ở sườn phía Đông của NATO.

Các hầm trú ẩn, mỗi hầm rộng khoảng 35 m2, được thiết kế để chịu được các cuộc tấn công bằng đạn pháo 152 mm. Trong trường hợp căng thẳng leo thang, các công trình này sẽ được bổ sung thêm dây thép gai và "răng rồng", những vật liệu này hiện đã được cất giữ trong kho.

Dự án từng bị chậm trễ do các vấn đề liên quan đến đấu thầu. Các gói thầu ban đầu không thành công vì chi phí bị đẩy lên cao, một phần do các nhà thầu không thể tiếp cận tọa độ xây dựng vốn được giữ bí mật vì lý do an ninh.

Hiện, Estonia đang triển khai dự án theo quy mô thu gọn nhằm thu thập dữ liệu thực tế trước khi mở rộng trên diện rộng. Dự kiến, việc đấu thầu lại cho khoảng 572 công trình còn lại sẽ được tiến hành vào cuối năm nay.