Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nga - Ukraine leo thang tấn công trên biển, giàn khoan và hải cảng bị nhắm mục tiêu

Minh Hạnh

TPO - Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lần thứ hai nhằm vào các giàn khoan dầu của Nga trên Biển Caspi, buộc các hoạt động sản xuất phải tạm ngừng.

Nguồn tin từ SSU cho biết, máy bay không người lái (UAV) tầm xa do đội đặc nhiệm Alpha vận hành đã tấn công thành công giàn khoan dầu Filanovsky lần thứ hai trong tuần này. Một giàn khoan khác, Korchagin, cũng bị tấn công. Cả hai cơ sở đều thuộc sở hữu của Lukoil-Nizhnevolzhskneft và hoạt động trên Biển Caspi.

Các báo cáo ban đầu cho thấy, UAV của SSU đã làm hư hại thiết bị quan trọng trên cả hai giàn khoan, dẫn đến ngừng sản xuất.

Mỏ Filanovsky là một trong những mỏ dầu khí lớn nhất đã được khai thác ở Nga và khu vực Biển Caspi thuộc Nga, với trữ lượng ước tính là 129 triệu tấn dầu và 30 tỷ m3 khí đốt.

Trước đó, ngày 11/12, có thông tin cho rằng UAV của SSU đã tấn công giàn khoan dầu Filanovsky. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu mỏ của Nga trên Biển Caspi.

Nga chưa bình luận về cả hai vụ tấn công.

Cũng trong ngày 12/12, quân đội Nga được cho là đã tấn công hai cảng của Ukraine, làm hư hại ba con tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin, rằng một lệnh ngừng bắn có giới hạn đối với các cơ sở năng lượng và cảng có thể mang lại lợi ích.

dzhlcogfmfp2vo3t4pl22hg4kq.jpg
Một con tàu tại cảng Chornomorsk (tỉnh Odessa, Ukraine) bị tấn công. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng tải bức ảnh cho thấy một đám cháy lớn đang bùng phát trên một con tàu tại cảng Chornomorsk thuộc tỉnh Odessa, và lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa.

Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba cho biết, cuộc tấn công được tiến hành bằng UAV và tên lửa đạn đạo.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận thiệt hại tại cảng Chornomorsk, đồng thời cho biết không có báo cáo nào về công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị thương.

Minh Hạnh
Reuters
#cảng biển #Ukraine #Nga #giàn khoan dầu #Odessa

Xem thêm

Cùng chuyên mục