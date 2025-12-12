Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Mỹ thất vọng nhưng sẵn sàng hỗ trợ an ninh cho Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nước này sẵn sàng hỗ trợ Ukraine như một phần của thỏa thuận an ninh nhằm chấm dứt xung đột với Nga, nhưng ông vẫn tiếp tục bày tỏ sự thất vọng về tiến độ đàm phán.

a6m3zhwt5rk4vhg2f3pnt6udfa.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi sẽ giúp đỡ”, Tổng thống Mỹ Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục. “Chúng tôi sẽ giúp đỡ về an ninh, vì tôi nghĩ đó là yếu tố cần thiết để hoàn thành việc này”.

Mặc dù Mỹ trước đây đã gợi ý rằng họ có thể cung cấp thông tin tình báo hoặc hỗ trợ trên không cho Ukraine theo một thỏa thuận, nhưng ông Trump hôm 11/12 không nêu rõ Mỹ sẵn sàng cung cấp loại hình đảm bảo an ninh nào.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự thất vọng khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không chấp thuận kế hoạch hòa bình của Mỹ. Điều này càng làm gia tăng áp lực lên các quan chức ở Kiev, những người đã phản đối đề xuất trước đó của Mỹ vì cho là quá nhượng bộ Mátxcơva.

“Tôi nghĩ chúng ta đã gần như có thể thống nhất về thỏa thuận với Nga và Ukraine, trừ Tổng thống Zelensky”, ông Trump nói.

Những bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi người phát ngôn Nhà Trắng cho biết lãnh đạo Mỹ “vô cùng thất vọng với cả hai phía trong cuộc chiến này” và “chán ngấy những cuộc họp chỉ để họp cho có”.

Trước đó, hôm 11/12, Tổng thống Zelensky đã đề cập đến ý tưởng cho phép người dân Ukraine bỏ phiếu về việc có nên giao vùng Donbass cho Nga hay không.

Điện Kremlin trước đó kiên quyết yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các vùng lãnh thổ phía đông, bao gồm các khu vực thuộc Donetsk và Luhansk.

“Đây không phải là việc dễ dàng”, ông Trump nói. “Nó giống như một thương vụ bất động sản nhưng phức tạp hơn gấp nghìn lần, phải không?”

Trước đó, ông Zelensky đã gửi một phiên bản mới của kế hoạch hòa bình tới Nhà Trắng, sau các cuộc thảo luận với những đối tác châu Âu chủ chốt. Bản dự thảo 20 điểm là một “văn kiện cơ bản” để chấm dứt giao tranh, ông Zelensky nói.

Thách thức của ông Zelensky là lực lượng vũ trang Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng. Trong khi đó, Nga tiếp tục giành được những vùng đất rộng lớn một cách chậm rãi nhưng đều đặn.

Minh Hạnh
Reuters, Bloomberg
#Nga #Ukraine #thỏa thuận hòa bình #Mỹ #đàm phán #trung gian #Donbass

