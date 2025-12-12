Nhà Trắng nói Tổng thống Mỹ Trump có thể giữ quan hệ tốt với cả Nhật Bản và Trung Quốc

TPO - Nhà Trắng khẳng định, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đồng thời duy trì “quan hệ làm việc tốt” với Trung Quốc và “liên minh rất vững chắc” với Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước này gia tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Nhật Bản là một đồng minh tuyệt vời của Mỹ, thể hiện qua mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo và quan hệ thương mại song phương tiếp tục phát triển”, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu tại cuộc họp báo ngày 11/12.

“Đối với Trung Quốc, Tổng thống Trump cũng có mối quan hệ làm việc tốt với Chủ tịch Tập Cận Bình, điều mà ông tin là có lợi cho đất nước chúng ta. Ông cho rằng Mỹ cần duy trì mối quan hệ làm việc tốt với Trung Quốc, đồng thời vẫn giữ vững liên minh rất mạnh mẽ với Nhật Bản”, bà Leavitt nói thêm.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng quan hệ Nhật Bản – Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng, kể từ khi Thủ tướng Takaichi Sanae đưa ra phát biểu về Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 11/12, Tokyo cho biết các máy bay ném bom có thể mang vũ khí hạt nhân của Mỹ đã bay phối hợp với nhóm tiêm kích Nhật Bản trên biển Nhật Bản, sau cuộc diễn tập chung của lực lượng Trung Quốc và Nga trên vùng biển và vùng trời quanh Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chính quyền Mỹ cũng chỉ trích vụ tiêm kích Trung Quốc chĩa radar vào máy bay quân sự của Nhật Bản và khẳng định cam kết không thay đổi với đồng minh Đông Bắc Á, nhưng cho đến nay Tổng thống Trump chưa đích thân lên tiếng về những mâu thuẫn nghiêm trọng giữa Tokyo và Bắc Kinh.