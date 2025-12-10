Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ chỉ trích vụ tiêm kích Trung Quốc chĩa radar, khẳng định cam kết không lay chuyển với Nhật Bản

Bình Giang

TPO - Mỹ lần đầu tiên lên tiếng chỉ trích vụ các tiêm kích Trung Quốc chĩa radar vào máy bay quân sự Nhật Bản, trong sự cố mà Tokyo gọi là “nguy hiểm”.

Nhật Bản cáo buộc các tiêm kích xuất phát từ tàu sân bay Trung Quốc đã chĩa radar vào máy bay quân sự Nhật, nhưng Bắc Kinh bác bỏ. Hai vụ việc xảy ra hôm 6/12 ở khu vực quần đảo Okinawa của Nhật Bản được coi là cuộc chạm trán nghiêm trọng nhất giữa lực lượng Trung Quốc và Nhật Bản sau nhiều năm, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai cường quốc Đông Bắc Á.

“Mọi hành động của Trung Quốc đều không có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh trong tuyên bố đưa ra ngày 9/12.

“Liên minh Mỹ - Nhật mạnh mẽ và đoàn kết hơn bao giờ hết. Cam kết của chúng tôi với đồng minh Nhật Bản là không lay chuyển, và chúng tôi đang duy trì liên lạc chặt chẽ về vấn đề này cũng như các vấn đề khác”, người phát ngôn nói thêm.

Trong diễn biến khác, tối 9/12, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã điều động chiến đấu cơ theo dõi lực lượng không quân Nga và Trung Quốc đang tuần tra chung quanh Nhật Bản, giữa bối cảnh cuộc khủng hoảng quan hệ Tokyo – Bắc Kinh ngày càng nghiêm trọng.

Hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga bay từ biển Nhật Bản tới biển Hoa Đông để hội quân với 2 oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc và thực hiện “chuyến bay chung đường dài” trên Thái Bình Dương.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nhật bản, 4 tiêm kích J-16 của Trung Quốc tham gia đội hình khi nhóm máy bay này thực hiện chuyến bay qua lại giữa Okinawa và đảo Miyako của Nhật Bản. Eo biển Miyako giữa hai đảo là vùng biển quốc tế.

Nhật Bản cũng phát hiện hoạt động đồng thời của Không quân Nga trên biển Nhật Bản, gồm 1 máy bay cảnh báo sớm A-50 và 2 tiêm kích Su-30.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi viết trong bài đăng trên mạng xã hội sáng nay, rằng các hoạt động chung của Nga và Trung Quốc “rõ ràng nhằm phô diễn sức mạnh với đất nước chúng ta, và đây là mối quan ngại nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia”.

Ông cho biết các chiến đấu cơ Nhật Bản đã “thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp nhận dạng phòng không”.

Các hãng tin Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết chuyến bay chung Nga - Trung gần Nhật Bản trong ngày 9/12 kéo dài 8 giờ.

Cùng ngày, quân đội Hàn Quốc xác định 7 máy bay Nga và 2 máy bay Trung Quốc đã đi vào vùng nhận dạng phòng không của nước này.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác quân sự ở nhiều khu vực, triển khai các hoạt động chung như huấn luyện phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ Nga và tập trận hải quân bắn đạn thật ở Biển Đông.

Những hoạt động lần này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang thể hiện thái độ giận dữ với Tokyo kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu rằng Tokyo có thể đáp trả hành động quân sự của Trung Quốc nhằm vào đảo Đài Loan nếu điều đó đe dọa an ninh của Nhật.

Bình Giang
Reuters, Japan Times
#Căng thẳng Trung - Nhật #Đài Loan #Quan hệ Nga - Trung #Liên minh Mỹ - Nhật

Xem thêm

Cùng chuyên mục