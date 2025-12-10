Mỹ chỉ trích vụ tiêm kích Trung Quốc chĩa radar, khẳng định cam kết không lay chuyển với Nhật Bản

TPO - Mỹ lần đầu tiên lên tiếng chỉ trích vụ các tiêm kích Trung Quốc chĩa radar vào máy bay quân sự Nhật Bản, trong sự cố mà Tokyo gọi là “nguy hiểm”.

Nhật Bản cáo buộc các tiêm kích xuất phát từ tàu sân bay Trung Quốc đã chĩa radar vào máy bay quân sự Nhật, nhưng Bắc Kinh bác bỏ. Hai vụ việc xảy ra hôm 6/12 ở khu vực quần đảo Okinawa của Nhật Bản được coi là cuộc chạm trán nghiêm trọng nhất giữa lực lượng Trung Quốc và Nhật Bản sau nhiều năm, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai cường quốc Đông Bắc Á.

“Mọi hành động của Trung Quốc đều không có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh trong tuyên bố đưa ra ngày 9/12.

“Liên minh Mỹ - Nhật mạnh mẽ và đoàn kết hơn bao giờ hết. Cam kết của chúng tôi với đồng minh Nhật Bản là không lay chuyển, và chúng tôi đang duy trì liên lạc chặt chẽ về vấn đề này cũng như các vấn đề khác”, người phát ngôn nói thêm.

Trong diễn biến khác, tối 9/12, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã điều động chiến đấu cơ theo dõi lực lượng không quân Nga và Trung Quốc đang tuần tra chung quanh Nhật Bản, giữa bối cảnh cuộc khủng hoảng quan hệ Tokyo – Bắc Kinh ngày càng nghiêm trọng.

Hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga bay từ biển Nhật Bản tới biển Hoa Đông để hội quân với 2 oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc và thực hiện “chuyến bay chung đường dài” trên Thái Bình Dương.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nhật bản, 4 tiêm kích J-16 của Trung Quốc tham gia đội hình khi nhóm máy bay này thực hiện chuyến bay qua lại giữa Okinawa và đảo Miyako của Nhật Bản. Eo biển Miyako giữa hai đảo là vùng biển quốc tế.

Nhật Bản cũng phát hiện hoạt động đồng thời của Không quân Nga trên biển Nhật Bản, gồm 1 máy bay cảnh báo sớm A-50 và 2 tiêm kích Su-30.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi viết trong bài đăng trên mạng xã hội sáng nay, rằng các hoạt động chung của Nga và Trung Quốc “rõ ràng nhằm phô diễn sức mạnh với đất nước chúng ta, và đây là mối quan ngại nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia”.

Ông cho biết các chiến đấu cơ Nhật Bản đã “thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp nhận dạng phòng không”.

Các hãng tin Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết chuyến bay chung Nga - Trung gần Nhật Bản trong ngày 9/12 kéo dài 8 giờ.

Cùng ngày, quân đội Hàn Quốc xác định 7 máy bay Nga và 2 máy bay Trung Quốc đã đi vào vùng nhận dạng phòng không của nước này.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác quân sự ở nhiều khu vực, triển khai các hoạt động chung như huấn luyện phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ Nga và tập trận hải quân bắn đạn thật ở Biển Đông.

Những hoạt động lần này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang thể hiện thái độ giận dữ với Tokyo kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu rằng Tokyo có thể đáp trả hành động quân sự của Trung Quốc nhằm vào đảo Đài Loan nếu điều đó đe dọa an ninh của Nhật.