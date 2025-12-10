Quan chức Pháp nói học thuyết mới của Mỹ là chuyển dịch rõ rệt về quân sự

TPO - Một quan chức Chính phủ Pháp chỉ trích chiến lược an ninh mới của Washington là “định nghĩa cực kỳ thô bạo” về ý thức hệ, đồng thời kêu gọi châu Âu đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trước sự chuyển dịch rõ rệt trong học thuyết quân sự của Mỹ.

Thứ trưởng Lục quân Pháp Alice Rufo

Chiến lược An ninh quốc gia (NSS) mà Mỹ công bố tuần trước đã gây sốc cho châu Âu, với những cảnh báo gay gắt rằng lục địa này đang đối mặt với “nguy cơ xóa sổ về văn minh” và chính sách của Mỹ nên bao gồm việc “bồi dưỡng sự phản kháng” bên trong Liên minh châu Âu (EU).

“Chiến lược an ninh mới của Mỹ là sự thể hiện cực kỳ thô bạo về lập trường ý thức hệ của họ”, Thứ trưởng Lục quân Pháp Alice Rufo phát biểu trước các nghị sĩ trong phiên chất vấn hằng tuần tại Quốc hội ngày 9/12.

“Chúng ta đang sống trong thế giới của những kẻ săn mồi; châu Âu không phải là một hòn đảo biệt lập, và châu Âu sẽ chỉ được tôn trọng nếu biết cách khiến người khác phải tôn trọng mình”, bà nói.

Những phát biểu của bà Rufo - người từng giữ vị trí Phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Emmanuel Macron - là phát ngôn công khai mạnh mẽ nhất từ giới chức Pháp kể từ khi Mỹ công bố chiến lược an ninh.

Bà Rufo nói rằng tài liệu này đang gây ra những “tranh luận” nội bộ trong chính quyền Mỹ, đặc biệt liên quan đến cách Washington mô tả Nga.

Trong khi đó, Cao uỷ phụ trách đối ngoại EU Kaja Kallas cho rằng những lời chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với EU là "sự khiêu khích".

Bà Kallas phát biểu như vậy trước một ủy ban của Nghị viện châu Âu ngày 9/12, đúng lúc cuộc phỏng vấn với Tổng thống Trump được đăng tải.

Trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng "châu Âu đang yếu kém" và "suy thoái".

Bà Kallas bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định "Liên minh châu Âu về căn bản là tự do" và cho rằng những chỉ trích của Mỹ "được tạo ra để khiêu khích chúng tôi phản ứng".

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng chỉ trích chiến lược mới của Washington, đặc biệt là kế hoạch ủng hộ "các đảng phái yêu nước của châu Âu" - được hiểu là các đảng dân tuý cực hữu nổi lên trong những năm gần đây. Chiến lược của Mỹ kêu gọi những đảng phái này đứng lên đấu tranh cho các quyền tự do dân chủ và tôn vinh bản sắc dân tộc.

Ông Costa kêu gọi Mỹ không can thiệp vào "đời sống dân chủ" của EU, khẳng định Washington không có quyền nói với công dân châu Âu "đâu là bên đúng và bên sai". Ông cũng cho rằng Mỹ và EU hiện có "những khác biệt về thế giới quan".

Mối quan hệ giữa Washington và Brussels trở nên căng thẳng kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1. Hai bên thường xuyên mâu thuẫn về thương mại, chi tiêu quốc phòng, quy định kỹ thuật số, cùng với vấn đề xung đột Nga - Ukraine.