Thế giới

Google News

Nga gia tăng sức ép tại Donetsk, tướng quân đội tiết lộ mục tiêu then chốt

Minh Hạnh

TPO - Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Nga - Valery Gerasimov - tuyên bố quân đội Nga đang tiến công dọc theo toàn bộ chiến tuyến ở Ukraine, và đặc biệt nhắm mục tiêu vào lực lượng Ukraine bị bao vây tại thị trấn Myrnohrad.

7x3gmfqf5voidhvfko74yl5gqi.jpg
Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Nga - Valery Gerasimov. (Ảnh: Reuters)

Trong một cuộc họp với các chỉ huy cụm quân trung tâm đang chiến đấu tại khu vực Dnipropetrovsk của Ukraine, tướng Gerasimov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Myrnohrad, một thị trấn ở phía đông Pokrovsk, có dân số trước xung đột khoảng 46.000 người.

Lực lượng Nga hiện đang kiểm soát khoảng hơn 30% số tòa nhà tại Myrnohrad, ông Gerasimov cho biết.

Trước đó, Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk và bao vây lực lượng Ukraine tại Myrnohrad.

Tuy nhiên, Ukraine nhiều lần phủ nhận thông tin này, cho biết lực lượng của họ vẫn đang kiểm soát một phần thành phố và tiếp tục chiến đấu tại Myrnohrad.

Thành phố Pokrovsk nằm trên ngã ba đường bộ và đường sắt ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Nơi đây từng là một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine, vì nằm trên tuyến đường chính mà quân đội sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác dọc theo tiền tuyến.

Nga đặt mục tiêu giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, bao gồm Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 10% Donbass, chủ yếu ở phía bắc Donetsk.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Ukraine #Pokrovsk #Donetsk #Myrnohrad #Donbass

