Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump nói đã đến lúc Ukraine tổ chức bầu cử

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky suy nghĩ nghiêm túc về các đề xuất hòa bình, đồng thời nhanh chóng tổ chức bầu cử.

69381222203027376260f170.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico vừa được công bố, Tổng thống Mỹ Trump chỉ ra rằng “Nga là quốc gia lớn hơn và hiện đang thắng thế trong cuộc xung đột”. Ông ca ngợi người dân và quân đội Ukraine vì "lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu". "Nhưng các bạn biết đấy, đến một lúc nào đó, bên lớn hơn sẽ thắng thế”, ông nói.

Tổng thống Trump cho biết, theo những gì ông nắm được, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn chưa xem xét kế hoạch hòa bình mới nhất của Mỹ, mặc dù các quan chức cấp cao của ông Zelensky "rất thích đề xuất này".

"Rất nhiều người đang ngã xuống. Vì vậy, sẽ rất tốt nếu ông ấy đọc nó", ông Trump nói, ám chỉ rằng nhà lãnh đạo Ukraine phải chịu trách nhiệm cho việc trì hoãn quá trình đàm phán hòa bình. "Ông ấy sẽ phải hành động và bắt đầu chấp nhận mọi thứ”.

webp.jpg
Ông Trump trả lời phỏng vấn tờ Politico tại Nhà Trắng, ngày 8/12. (Ảnh: Politico)

Tổng thống Trump cũng cho rằng, đây là "thời điểm quan trọng" để Ukraine tổ chức bầu cử. Ông lưu ý, đã quá lâu rồi Ukraine chưa tổ chức bầu cử và người dân Ukraine xứng đáng được lựa chọn.

"Họ đã lấy lý do xung đột để không tổ chức bầu cử trong một thời gian dài. Nhưng tôi nghĩ người dân Ukraine nên có quyền lựa chọn, Có thể ông Zelensky sẽ thắng. Tôi không biết ai sẽ giành chiến thắng. Nhưng họ đã không tổ chức bầu cử trong một thời gian dài. Bạn biết đấy, họ nói về một nền dân chủ, nhưng rồi sẽ đến lúc nó không còn là nền dân chủ nữa", Tổng thống Mỹ Trump nói.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã gặp các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Anh hôm 8/12, và tiếp tục lên tiếng phản đối việc nhượng lãnh thổ Ukraine cho Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết ông không mấy tin tưởng vào vai trò của các nhà lãnh đạo châu Âu trong việc tìm cách chấm dứt xung đột: "Họ nói nhưng không làm, và giao tranh cứ tiếp diễn”.

Minh Hạnh
Politico, RT
#Nga #Ukraine #Mỹ #Tổng thống Mỹ Donald Trump #xung đột Nga - Ukraine #đàm phán hòa bình

