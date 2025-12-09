Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Hàn Quốc báo động khi máy bay Nga và Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Hàn Quốc tuyên bố đã điều động chiến đấu cơ xuất kích khi máy bay quân sự Trung Quốc và Nga xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của nước này ngày 9/12.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, 7 máy bay Nga và 2 máy bay Trung Quốc đã xâm nhập Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) ở ngoài khơi bờ biển phía đông và phía nam nước này lúc khoảng 10h ngày 9/12.

Các máy bay đã ở trong KADIZ khoảng một giờ rồi rời đi. Không có sự xâm phạm không phận nào được ghi nhận.

“Các máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc đã được xác định, và các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc đã được triển khai để phòng ngừa bất kỳ tình huống bất ngờ nào”, JCS cho biết.

Nga và Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này. Hai nước thường tiến hành các cuộc tập trận chung quanh Bán đảo Triều Tiên một hoặc hai lần mỗi năm.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Trung Quốc #Hàn Quốc #vùng nhận dạng phòng không #Triều Tiên

