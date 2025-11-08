Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Triều Tiên dọa phản ứng cứng rắn trước sức ép từ Mỹ và Hàn Quốc

Minh Hạnh

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol chỉ trích các cuộc đàm phán an ninh giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện “những động thái mạnh mẽ hơn”.

pyh2025010700680004200-p4.jpg
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Ông No chỉ trích chuyến thăm gần đây của bộ trưởng chiến tranh Mỹ và bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc tới biên giới liên Triều, cũng như các cuộc đàm phán an ninh sau đó tại Seoul. Ông cáo buộc hai nước đang lên kế hoạch tăng cường nỗ lực răn đe Triều Tiên, hợp nhất các lực lượng hạt nhân và thông thường của họ.

Ông No cũng cho rằng, chuyến thăm của tàu sân bay hạt nhân George Washington (Mỹ) tới thành phố cảng Busan (Đông Nam Hàn Quốc) trong tuần này đã làm leo thang căng thẳng trên bán đảo.

"Chúng tôi sẽ có những động thái mạnh mẽ hơn hơn chống lại mối đe dọa của đối phương trên nguyên tắc đảm bảo an ninh và bảo vệ hòa bình bằng sức mạnh", hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời ông No.

Một ngày trước đó, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía đông nước này.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lên án vụ phóng, đồng thời cho rằng việc Triều Tiên chỉ trích cuộc gặp Mỹ - Hàn là đáng tiếc.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại mong muốn được gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, làm dấy lên kỳ vọng hai bên có thể đạt được thỏa thuận vào phút chót để gặp nhau.

Dù không có cuộc gặp nào diễn ra, nhưng Tổng thống Trump cho biết sẵn sàng quay trở lại châu Á để gặp ông Kim.

Tổng thống Mỹ Trump từng gặp Chủ tịch Kim tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm trên biên giới quân sự liên Triều vào năm 2019.

Ông Kim Jong Un chưa phản hồi lời đề nghị mới nhất của ông Trump, nhưng trước đó nói rằng ông có "những kỷ niệm đẹp" về cuộc gặp với lãnh đạo Mỹ và không có lý do gì để tránh các cuộc đàm phán nếu Washington ngừng yêu cầu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Minh Hạnh
Reuters
#Hàn Quốc #Triều Tiên #Mỹ #phóng tên lửa #Tổng thống Mỹ Donald Trump

