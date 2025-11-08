Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Trung Quốc: Mỹ phải cắt giảm kho vũ khí trước khi yêu cầu đàm phán hạt nhân

Minh Hạnh

TPO - Kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc không thể so sánh với Nga và Mỹ, do đó việc yêu cầu Bắc Kinh đàm phán về vấn đề này ngay bây giờ là không công bằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning tuyên bố.

2025-09-03t082218z-1934460157-rc.jpg
Tên lửa DF-31BJ của Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, phát biểu hôm 5/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng phi hạt nhân hóa sẽ là “một điều tuyệt vời”. Ông cho biết: "Mỹ, Nga và Trung Quốc có thể đang xây dựng một kế hoạch phi hạt nhân hóa, cả ba chúng tôi. Hãy chờ xem liệu điều đó có hiệu quả hay không”.

Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning ngày 7/11 nói: “Kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc không thể so sánh với Mỹ và Nga. Việc yêu cầu Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân ở giai đoạn này là không công bằng, vô lý và không khả thi”.

Bà Mao nhấn mạnh, Mỹ phải giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân và tạo điều kiện để đạt được mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân hoàn toàn.

“Là quốc gia sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân, Mỹ phải trung thành thực hiện các nghĩa vụ đặc biệt và ưu tiên giải trừ vũ khí hạt nhân, tiếp tục giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân của mình để tạo điều kiện đạt được mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân toàn diện và hoàn toàn", bà Mao nói.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, các cơ quan liên quan của nước này đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Mỹ trong lĩnh vực hạt nhân. Theo bà, tình hình xung quanh ý định tiến hành các vụ thử hạt nhân của Mỹ cần được làm rõ.

Tại cuộc họp ngày 5/11 với Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, các cơ quan đặc biệt và các cơ quan dân sự thu thập và phân tích thông tin bổ sung, đồng thời "đệ trình các đề xuất phối hợp về khả năng bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân".

Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga từ lâu đã tuyên bố sẽ tuân thủ Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện, miễn là các thành viên khác không vi phạm thỏa thuận.

“Nếu Mỹ hoặc các quốc gia thành viên khác của hiệp ước tiến hành các cuộc thử nghiệm như vậy, thì Nga cũng sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp đáp trả thích đáng", ông Putin nói.

Minh Hạnh
Sputnik
#Mỹ #Nga #Trung Quốc #vũ khí hạt nhân #Tổng thống Mỹ Donald Trump

