Nga tố phương Tây lên kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

Minh Hạnh

TPO - Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho rằng phương Tây đang thúc giục Kiev dàn dựng một sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và đổ lỗi cho Mátxcơva về vụ việc.

690c697e85f54035e0396a6b.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. (Ảnh: Sputnik)

Theo SVR, một trong những đề xuất nghi do phương Tây đưa ra là thực hiện một “hành động phá hoại nghiêm trọng” tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Đây được coi là phương án "hiệu quả nhất".

Hành động phá hoại này có thể được dàn dựng như một vụ tai nạn, dẫn đến sự cố tan chảy lõi lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

SVR cáo buộc tổ chức phi chính phủ Chatham House của Anh đã tính toán hậu quả của một vụ tai nạn như vậy, và xác định rằng cư dân của các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát cũng như các nước Liên minh châu Âu (EU) gần biên giới phía tây Ukraine sẽ nằm trong khu vực phát tán hạt phóng xạ.

Theo SVR, khía cạnh thách thức nhất của việc thực hiện một kế hoạch như vậy là xác định cách quy trách nhiệm cho Nga về thảm họa.

Chatham House được cho là đã chuẩn bị sẵn các lập luận cho mọi diễn biến có thể xảy ra để đảm bảo công chúng phương Tây "hoàn toàn đứng về phía Kiev".

“Phương Tây một lần nữa sẵn sàng lừa dối người Ukraine và công dân các nước phương Tây để đổ lỗi cho Nga, biện minh cho chính sách bài Nga và những nỗ lực kích động xung đột của họ", SVR kết luận.

Ukraine và các nước phương Tây hiện chưa bình luận về thông tin này.

