Ông Trump và ông Putin không dự thượng đỉnh G20, dập tắt hy vọng về cuộc gặp ba bên với Ukraine

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không tham dự hội nghị G20 sắp tới tại Johannesburg (Nam Phi), khiến hy vọng về một cuộc gặp ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ bên lề hội nghị trở nên mờ dần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Trả lời các phóng viên hôm 5/11, Tổng thống Trump cho biết sẽ không đại diện nước Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 (diễn ra ngày 22 - 23/11), trong bối cảnh Washington đang chỉ trích các chính sách nhân quyền của nước chủ nhà Nam Phi.

Về phần mình, Nam Phi đã bác bỏ cáo buộc vi phạm nhân quyền của ông Trump, cho rằng cáo buộc này là "không đúng sự thật".

Những bình luận của ông Trump được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đề xuất một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga và Mỹ bên lề hội nghị thượng đỉnh.

Theo ông Stubb, việc thảo luận về xung đột Ukraine vẫn đang được tiến hành ở hậu trường. Ông Stubb cũng đã thảo luận về tình hình vào tuần trước với các nhà lãnh đạo Kazakhstan và Uzbekistan. Các quan chức này sẽ gặp ông Trump vào ngày 6/11 và sẽ đến Mátxcơva vào tuần sau.

"Các nước Trung Á có khả năng đóng vai trò là sứ giả giữa Nhà Trắng và Điện Kremlin", ông Stubb nói và cho biết thêm rằng "nếu mọi việc diễn ra như dự kiến ​​trong hai đến ba tuần tới, thì có lẽ địa điểm mà Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky gặp nhau sẽ là hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg”.

Trước đó, ông Trump đã nói rằng Phó Tổng thống JD Vance sẽ đại diện cho Mỹ tại G20.

Điện Kremlin cũng cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến ​​sẽ không góp mặt, và sẽ cử ông Makxim Oreshkin - Phó Chánh Văn phòng tổng thống - tham dự thay.

Nỗ lực kéo dài nhiều tháng của ông Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, được đánh dấu bằng những thay đổi thường xuyên và triệt để trong chính sách của Washington, đã không đạt được nhiều tiến triển.

Một hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump tại Budapest (Hungary) để giải quyết xung đột Ukraine đã bị hoãn vô thời hạn.