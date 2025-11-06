Ukraine sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa nội địa

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đang đạt được tiến triển rất tốt trong việc phát triển khả năng tấn công tầm xa của riêng mình, và Kiev hiện có kế hoạch sản xuất hàng loạt tên lửa Flamingo mới vào cuối năm nay.

Phát biểu tại một buổi họp báo ngày 5/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết: "Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng các tên lửa mới, chẳng hạn như Flamingo. Tôi sẽ không tiết lộ số lượng. Chúng tôi dự kiến ​​sản xuất hàng loạt vào cuối năm nay".

Nhà lãnh đạo Ukraine biết thêm, tên lửa chống hạm Neptune hiện đã đưa vào sản xuất hàng loạt, bao gồm cả phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản tầm xa.

"Việc triển khai các hệ thống tên lửa này cho thấy Ukraine đang đạt kết quả tích cực trong việc sản xuất vũ khí nội địa bất chấp những hạn chế thời chiến. Mỗi tên lửa mới được chế tạo đều góp phần cũng cố nền độc lập của đất nước", ông nói.

Động thái này nhấn mạnh quyết tâm của Ukraine trong việc mở rộng năng lực quốc phòng trong nước đồng thời duy trì sức ép lên các mục tiêu quân sự của Nga ở xa tiền tuyến.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã đẩy mạnh sản xuất vũ khí nội địa để tăng cường phòng thủ và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước ngoài trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công.

Việc thúc đẩy sản xuất tên lửa tầm xa nội địa được xem là bước tiến quan trọng của Kiev hướng tới tự chủ trong lĩnh vực vũ khí chính xác cao, vốn trước đây phụ thuộc phần lớn vào công nghệ nhập khẩu.

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine được đánh giá là vũ khí tầm xa có sức công phá lớn, với tầm bay hơn 3.000 km và khả năng duy trì độ cao chỉ khoảng 50 m so với mặt đất, giúp tránh bị radar đối phương phát hiện. Loại tên lửa này mang theo đầu đạn nặng tới 1.150 kg, đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng cho các mục tiêu chiến lược.