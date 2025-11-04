Máy bay trinh sát Mỹ liên tiếp xuất hiện ở Biển Đen

TPO - Theo dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24, một máy bay trinh sát Boeing RC-135U Combat Sent của Không quân Mỹ đã được phát hiện trên không phận Biển Đen.

Hãng tin Tass hôm thứ Ba (4/11) đưa tin, vào khoảng 5h15 (giờ Moscow), một máy bay trinh sát Boeing RC-135U Combat Sent của Mỹ đã cất cánh từ căn cứ không quân Mildenhall ở Anh, bay qua Hà Lan, Đức, Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary và Romania, sau đó bay qua Biển Đen, tiến gần bán đảo Crimea và quay trở lại.

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 25/10, một máy bay trinh sát không người lái RQ-4B Global Hawk mang số hiệu FORTE10 của Không quân Mỹ cũng đã xuất hiện tại khu vực này sau một thời gian dài vắng bóng.

Những chuyến bay của máy bay trinh sát Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Biển Đen đã trở nên thường xuyên hơn kể từ khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra vào năm 2022.

Các chuyên gia Nga từ lâu nhận định rằng, sự xuất hiện của các máy bay này thường trùng khớp với các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào Crimea. Không loại trừ khả năng chúng được triển khai để thu thập dữ liệu, sau đó chuyển cho lực lượng vũ trang Ukraine trước khi lên kế hoạch tấn công các mục tiêu chiến lược cũng như quân sự của Nga.

Boeing RC-135U Combat Sent là máy bay trinh sát điện tử chuyên dụng do Không quân Mỹ vận hành. Nhiệm vụ chính là thu thập và phân tích phát xạ radar cũng như các tín hiệu điện tử khác từ các hệ thống quân sự nước ngoài, hỗ trợ các nỗ lực phát triển tình báo, biện pháp đối phó của Mỹ và NATO.

Theo dữ liệu từ chuyên trang quân sự Military, RC-135U này có chiều dài 42,6 m, chiều cao 12,7 m và sải cánh 41,1 m, trọng lượng rỗng khoảng 75 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 135 tấn. Được trang bị 4 động cơ F108-CF-201, máy bay có thể bay với vận tốc tối đa 930 km/h, tầm bay 5.500 km và trần bay trên 10.000 m.