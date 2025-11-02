Ukraine tuyên bố đã phá hủy gần 50% 'lá chắn phòng không' Pantsir của Nga

TPO - Cơ quan An ninh Ukraine cho biết, kể từ đầu năm nay các lực lượng Ukraine đã phá hủy 48% hệ thống tên lửa và pháo phòng không Pantsir của Nga.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Vasyl Maliuk cho biết: "Nga sở hữu hệ thống phòng không rất mạnh, trong đó Pantsir là hệ thống hiệu quả nhất trong việc đánh chặn máy bay không người lái tầm xa của Ukraine. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, các lực lượng Ukraine đã phá hủy 48% số Pantsir của đối phương. Đây là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện nay".

Ông Vasyl Maliuk nói thêm rằng, Nga sản xuất 30 hệ thống Pantsir mỗi năm, nhưng số lượng bị phá hủy cao hơn nhiều so với số lượng được sản xuất.

Một hệ thống phòng không Pantsir của Nga bị Ukraine phá huỷ.

Cũng theo quan chức này, trong năm nay, Ukraine đã thực hiện gần 160 cuộc tấn công thành công vào các cơ sở khai thác và lọc dầu trên khắp lãnh thổ Nga. Chỉ riêng trong tháng 9 và tháng 10, Kiev đã triển khai ít nhất 20 cuộc tấn công, phá hủy 6 nhà máy lọc dầu, 2 cảng dầu, 3 kho nhiên liệu và 9 trạm bơm.

"Đây là những mục tiêu quân sự hợp pháp. Khai thác và lọc dầu chiếm khoảng 90% ngân sách quốc phòng của Nga", ông nhấn mạnh.

Theo ông Vasyl Maliuk, các đòn tấn công này đã khiến nguồn cung nhiên liệu nội địa của Nga sụt giảm khoảng 20%, với 37% công suất lọc dầu buộc phải ngừng hoạt động. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu đã được báo cáo tại 57 khu vực của Nga, khiến Moscow phải cấm xuất khẩu xăng cho đến cuối năm.

SBU nhấn mạnh, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và các địa điểm công nghiệp quân sự của Nga là một phần trong chiến dịch dài hạn nhằm phá vỡ kinh tế và năng lực quân sự của Nga. Phần lớn các nhiệm vụ này được thực hiện bằng máy bay không người lái do Ukraine tự phát triển và sản xuất trong nước.