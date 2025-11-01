Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine tuyên bố phá huỷ thành công tên lửa 'bất khả chiến bại' Oreshnik của Nga

Quỳnh Như

TPO - Ukraine cho biết đã phá hủy một tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik của Nga sâu trong lãnh thổ nước này, một loại vũ khí được giới truyền thông mô tả là "bất khả chiến bại".

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu (31/10), Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIU) và Lực lượng vũ trang Ukraine đã phối hợp tiến hành chiến dịch phá hủy tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga vào mùa hè năm 2024.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga có khả năng sản xuất tới sáu tên lửa loại này mỗi năm và hiện đang có kế hoạch triển khai chúng tại Belarus.

"Tên lửa này có tầm bắn lên tới 5.000 km và bán kính sát thương hiệu quả là 700 km. Các đối tác châu Âu của chúng tôi nên chú ý điều này", ông lưu ý.

b6117109-bc32-4dc7-97ce-e873f5620c1f.jpg

Giám đốc SBU Vasyl Maliuk sau đó xác nhận thông tin, đồng thời tiết lộ, tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga đã bị phá hủy tại bãi thử Kapustin Yar, tỉnh Astrakhan - một khu vực huấn luyện quân sự và thử nghiệm vũ khí chiến lược của Moscow.

"Đây là điều chúng tôi chưa từng công bố trước đây, nhưng bây giờ chúng tôi có thể nói ngắn gọn rằng một trong ba tên lửa Oreshnik đã bị phá hủy thành công ngay trên lãnh thổ của họ, cụ thể là Kapustin Yar. Đây là một chiến dịch rất thành công", ông nói.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Oreshnik đã được Nga thử nghiệm thực chiến tại Ukraine vào tháng 11/2024, mục tiêu là nhà máy quân sự Yuzhmash ở Dnepr. Cuộc tấn công của Nga nhằm đáp trả việc Ukraine dùng tên lửa tầm xa ATACMS phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Truyền thông Nga cho biết, Oreshnik là một trong những loại vũ khí mới nhất của nước này, có thể đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000km/h, tầm bắn lên đến 5.500 km. Tên lửa không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ hiện có nào trên thế giới.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine đánh giá, Oreshnik mang theo 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn có một cụm 6 đầu đạn con. Thời gian bay của tên lửa từ lúc phóng ở khu vực Astrakhan đến Dnepr là 15 phút, tốc độ ở giai đoạn cuối trên Mach 11 (khoảng 13.600 km/h).

Quỳnh Như
Kyiv Independent
