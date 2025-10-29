Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nga xây dựng 'bức tường' dưới nước để bảo vệ các hạm đội

Quỳnh Như

TPO - Nga đang triển khai một mạng lưới các công nghệ cảm biến dưới nước ở Bắc Cực và Biển Baltic để theo dõi hoạt động của tàu ngầm, qua đó tăng cường khả năng bảo vệ các hạm đội, theo tờ Der Spiegel.

Der Spiegel đưa tin, Nga đã bí mật sử dụng các công ty bình phong để mua công nghệ của phương Tây và xây dựng một mạng lưới giám sát dưới nước ở Bắc Cực, nơi hạm đội tàu ngầm hạt nhân của nước này hoạt động. Hệ thống này sử dụng các sonar cảm biến, ăng ten tinh vi và thiết bị không người lái dưới nước.

Theo ấn phẩm, hệ thống mà Nga triển khai có tên Harmony, hiện đã hoạt động ở Biển Barents và theo các cuộc điều tra của báo chí, nó có thể mở rộng ra ngoài khu vực này.

tau-ngam.jpg

Các chuyên gia tin rằng Nga đang cố gắng tăng cường khả năng phòng thủ cho các căn cứ chiến lược ở Bắc Cực, đồng thời tạo ra một "vành đai cảm biến vô hình" trải dài từ Murmansk đến các quần đảo Novaya Zemlya và Franz Josef Land. Hệ thống này được cho là giúp Nga phát hiện sớm các mục tiêu và khiến tàu ngầm phương Tây khó xâm nhập khu vực hơn.

Nhà phân tích quân sự Alessio Patalano (King’s College London) nhận định, dự án này chủ yếu phục vụ mục đích phòng thủ, bảo vệ vũ khí hạt nhân và cảng biển trong trường hợp xảy ra xung đột, mặc dù không loại trừ khả năng nó cũng có thể được sử dụng cho các hoạt động tấn công.

Theo các điều tra báo chí, Nga bắt đầu mua sắm các hệ thống giám sát thủy âm của phương Tây từ năm 2015 - ngay sau khi sáp nhập Crimea và trước khi căng thẳng với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gia tăng như hiện nay.

Hồi đầu tháng này, Bộ Tư lệnh Hàng hải Đồng minh NATO thông báo, một tàu khu trục Pháp đã phát hiện và theo dõi một tàu ngầm Nga nổi lên ngoài khơi bờ biển Brittany, làm dấy lên lo ngại về các hoạt động quân sự của Hải quân Nga tại châu Âu.

Quỳnh Như
