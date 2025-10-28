Khoảnh khắc tiêm kích F/A-18F Super Hornet của Hải quân Mỹ lao thẳng xuống biển

Hôm thứ Hai (27/10), Hạm đội Thái Bình Dương (PACFLEET) của Hải quân Mỹ thông báo, vào khoảng 14h45 ngày 26/10, một chiếc trực thăng MH-60R Sea Hawk của Hải quân Mỹ, thuộc Phi đội Trực thăng Tấn công Hàng hải số 73, đã rơi xuống Biển Đông khi đang thực hiện các hoạt động từ tàu sân bay USS Nimitz. Sau đó, vào lúc 15h15 cùng ngày, một chiếc máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet thuộc Phi đội Tiêm kích Tấn công số 22 cũng đã rơi xuống Biển Đông khi thực hiện các hoạt động từ tàu sân bay này.

Video ghi lại khoảnh khắc tiêm kích lao thẳng xuống biển.

Sáng nay (28/10), video vụ tai nạn của Super Hornet được cho là quay từ tàu sân bay, đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân dẫn tới sự cố trên.

Các quan chức Hải quân Mỹ cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định các yếu tố kỹ thuật, bao gồm tình trạng của máy bay và điều kiện bay.



F/A-18 Super Hornet là dòng tiêm kích ném bom và tấn công hoạt động trên tàu sân bay, do McDonnell Douglas và Northrop Corporation thiết kế và phát triển từ những năm 1970. Trong đó, F/A-18F Super Hornet là phiên bản 2 chỗ ngồi.

Máy bay có trọng lượng khoảng 14 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 30 tấn. Sức mạnh của máy bay được cung cấp bởi hai động cơ phản lực, cho phép bay với tốc độ tối đa Mach 1.6 (tương đương 1.915 km/h), tầm bay 3.000 km và trần bay 15 km.

Với vai trò chiếm ưu thế trên không, tiêm kích được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau từ tên lửa không-đối-không đến tên lửa không-đối-đất, cùng một khẩu pháo 20 mm sáu nòng M61A1 Vulcan.