Trực thăng và tiêm kích Mỹ liên tiếp rơi xuống Biển Đông

Bình Giang

TPO - Năm thành viên phi hành đoàn đã được cứu sau khi chiếc trực thăng Seahawk và chiếc máy bay chiến đấu Super Hornet của Mỹ rơi xuống Biển Đông hôm 25/10, Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ vừa cho biết.

truc-thang.jpg
Một chiếc trực thăng Seahawk của Hải quân Mỹ. (Ảnh: Wikipedia)

Chiếc trực thăng mang số hiệu MH-60R thuộc phi đội “Battle Cats” gặp nạn lúc 2h45 chiều theo giờ địa phương, Hạm đội Thái Bình Dương cho biết trong thông báo trên Facebook. Phi đội này đóng quân tại TP. San Diego.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai và cứu an toàn cả 3 thành viên phi hành đoàn trên chiếc trực thăng.

Một tai nạn khác liên quan đến tiêm kích F/A-18F Super Hornet thuộc phi đội Fighting Redcocks, gặp nạn lúc 3h15 chiều cùng ngày. Phi đội này đóng tại bang California.

Cả hai phi công đều đã phóng ghế thoát hiểm thành công và được cứu an toàn.

Hạm đội Thái Bình Dương thông báo cả hai gặp sự cố khi đang thực hiện “hoạt động thường kỳ” từ tàu sân bay USS Nimitz.

Hai sự việc xảy ra khi Tổng thống Donald Trump đang có chuyến công du châu Á. Hôm nay ông sẽ đến Nhật Bản, trước khi sang Hàn Quốc để dự hội nghị cấp cao APEC.

Bình Giang
NBC News
#Trực thăng Seahawk #Hải quân Mỹ #Hạm đội Thái Bình Dương #Super Hornet #Tai nạn máy bay

