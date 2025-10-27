Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Máy bay ném bom chiến lược Trung Quốc áp sát Đài Loan

Bình Giang

TPO - Một phi đội máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc đại lục gần đây bay sát đảo Đài Loan (Trung Quốc) để thực hành "tập trận đối đầu", truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sắp gặp nhau tại Hàn Quốc.

screen-shot-2025-10-27-at-74213-am.png
Một máy bay ném bom chiến lược H-6K của Trung Quốc

Trung Quốc điều máy bay chiến đấu và tàu chiến vào vùng trời và vùng biển xung quanh hòn đảo hằng ngày, nhưng cơ quan phòng vệ của Đài Bắc không báo cáo bất kỳ hoạt động bất thường nào gần đây.

Ngày 26/10, tài khoản Weibo của kênh truyền hình quân sự nhà nước Trung Quốc cho biết, các đơn vị từ Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ đã tiến hành huấn luyện định hướng chiến đấu để kiểm tra năng lực trong các nhiệm vụ như phong tỏa đường không và tấn công chính xác.

"Một số máy bay chiến đấu J-10 đã bay theo đội hình chiến đấu đến không phận mục tiêu cụ thể, và nhiều máy bay ném bom H-6K đã đến vùng biển và vùng trời xung quanh đảo Đài Loan để thực hiện tập trận đối đầu mô phỏng", bài viết cho biết, nhưng không nêu địa điểm cụ thể.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa trả lời đề nghị bình luận. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng chưa đưa ra bình luận nào.

H-6K là máy bay ném bom chiến lược có thể mang vũ khí hạt nhân.

Bài viết khẳng định việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ thông qua "hành động cụ thể và bảo vệ hòa bình, hạnh phúc của hàng trăm triệu người dân là cam kết thiêng liêng của chúng tôi".

Bài đăng kèm đoạn video ghi lại cảnh ném bom, trong đó một sĩ quan không quân nói rằng "bờ biển Đài Loan có thể được nhìn thấy rõ ràng".

Ông Trump và ông Tập dự kiến ​​sẽ gặp nhau bên lề diễn đàn APEC tại Hàn Quốc trong tuần này, để thảo luận vấn đề thương mại giữa hai nước.

Ngày 26/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu rằng Đài Bắc không nên lo ngại về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc.

Bình Giang
Reuters
#Đài Loan #Thượng đỉnh Mỹ - Trung #APEC Hàn Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục