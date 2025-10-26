Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump đến Malaysia dự các sự kiện của ASEAN

Bình Giang

TPO - Sáng nay (26/10), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Malaysia để tham dự kỳ hội nghị cấp cao của ASEAN.

screen-shot-2025-10-26-at-110441-am.png
Thủ tướng Malaysia đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Mỹ tỏ ra rất hào hứng, khi ông được chào đón bằng màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Tổng thống Mỹ sẽ dự hội nghị cấp cao của ASEAN, sự kiện mà ông đã bỏ lỡ nhiều lần trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ông dự kiến sẽ ký một thỏa thuận thương mại với Malaysia và chứng kiến ​​lễ ký thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia.

"Chúng tôi sẽ ký Thỏa thuận Hòa bình ngay khi đến nơi", ông Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội về thỏa thuận ngừng bắn mà ông đã góp phần làm trung gian sau cuộc xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva bên lề hội nghị cấp cao ASEAN, trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Brazil căng thẳng suốt nhiều tháng qua vì vấn đề thuế quan.

Sau Malaysia, ông Trump dự kiến ​​sẽ đến Tokyo vào ngày mai (27/10), để gặp Thủ tướng mới của Nhật Bản Sanae Takaichi.

Một điểm nhấn nữa của chuyến đi ​sẽ là Hàn Quốc, nơi Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - lần đầu tiên kể từ khi trở lại Nhà Trắng.

Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ đến thành phố cảng Busan vào ngày 29/10, trước khi diễn ra hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Bình Giang
CNA
#Donald Trump #Tổng thống Trump #Asean #Thượng đỉnh Asean #Hội nghị cấp cao Asean

