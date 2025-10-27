Venezuela phản ứng khi tàu chiến Mỹ cập cảng nước láng giềng

TPO - Một tàu chiến Mỹ vừa cập cảng của Trinidad và Tobago, trong bối cảnh Washington đang gia tăng áp lực quân sự lên quốc gia láng giềng Venezuela và Tổng thống Nicolás Maduro.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Gravely của Hải quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Sự xuất hiện của tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Gravely tại thủ đô của Trinidad và Tobago ngày 26/10 bổ sung sức mạnh cho cho tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang tiến gần hơn đến Venezuela.

Tổng thống Maduro cho rằng việc điều động tàu sân bay này cho thấy Mỹ muốn gây ra "một cuộc chiến tranh lâu dài mới" chống lại đất nước của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc ông Maduro liên quan đến băng đảng tội phạm Tren de Aragua, nhưng nhà lãnh đạo Venezuela bác bỏ.

Các quan chức Chính phủ Trinidad và Tobago cho biết tàu chiến Mỹ sẽ ở lại nước này đến ngày 30/10 để lực lượng hai bên tiến hành tập trận.

Một quan chức quân sự cấp cao Trinidad và Tobago nói với AP rằng việc di chuyển tàu mới được lên kế hoạch gần đây.

Thủ tướng Trinidad và Tobago Kamla Persad-Bissessar là người ủng hộ mạnh mẽ sự hiện diện của quân đội Mỹ, cũng như việc lực lượng Mỹ ném bom các tàu nghi chở ma túy trên vùng biển ngoài khơi Venezuela.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ Jenifer Neidhart de Ortiz cho biết trong tuyên bố ngày 26/10, rằng cuộc tập trận lần này nhằm "đối phó các mối đe dọa chung như tội phạm xuyên quốc gia và xây dựng khả năng phục hồi thông qua huấn luyện, các sứ mệnh nhân đạo và bảo đảm an ninh".

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Venezuela tuyên bố việc Mỹ tiến hành các cuộc tập trận quân sự “nguy hiểm" trên vùng biển của quốc gia láng giềng là "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với khu vực Caribe và là "hành động khiêu khích thù địch" đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Chuyến cập cảng của tàu chiến diễn ra 1 tuần sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Trinidad và Tobago cảnh báo người Mỹ tránh xa các cơ sở của Chính phủ Mỹ. Chính quyền địa phương cho biết đã xuất hiện mối đe dọa nhằm vào người Mỹ.

Nhiều người dân Trinidad và Tobago chỉ trích việc cho phép tàu chiến Mỹ cập cảng.

Trong một cuộc biểu tình gần đây bên ngoài Đại sứ quán Mỹ, ông David Abdulah - lãnh đạo đảng Phong trào Công lý xã hội, cho rằng Trinidad và Tobago không nên cho phép tàu chiến vào vùng biển của mình khi đang có nguy cơ chiến tranh như hiện nay.

Caricom - khối thương mại khu vực gồm 15 quốc gia Caribe, kêu gọi đối thoại. Trinidad và Tobago là thành viên của khối, nhưng Thủ tướng Persad-Bissessar cho rằng khu vực này không có hòa bình, khi số vụ giết người và các loại tội phạm bạo lực khác đang ở mức rất cao.