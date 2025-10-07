New York Times: Mỹ dừng hoạt động ngoại giao với Venezuela

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy bỏ các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngoại giao với Venezuela, mở đường cho khả năng leo thang quân sự nhắm vào những đối tượng bị cáo buộc buôn bán ma túy hoặc chính phủ của Tổng thống Nicolás Maduro, New York Times dẫn lời các quan chức đưa tin.

Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro. (Ảnh: AP)

Ông Richard Grenell, đặc phái viên của tổng thống Mỹ và giám đốc điều hành của Trung tâm Kennedy, là người phụ trách tiến trình đàm phán với Tổng thống Maduro và các quan chức cấp cao khác của Venezuela.

Trong cuộc họp với các lãnh đạo quân sự cấp cao ngày 2/10, Tổng thống Trump gọi điện cho ông Grenell để chỉ thị dừng mọi hoạt động tiếp cận ngoại giao, bao gồm việc đàm phán với ông Maduro, các quan chức Mỹ chia sẻ.

Ông Trump ngày càng thất vọng với việc ông Maduro không chấp thuận yêu cầu của Mỹ về việc từ bỏ quyền lực một cách tự nguyện, cũng như việc các quan chức Venezuela luôn khẳng định không tham gia hoạt động buôn bán ma túy.

Các quan chức Mỹ tiết lộ rằng chính quyền Tổng thống Trump đã vạch ra nhiều kế hoạch quân sự cho kịch bản leo thang, bao gồm kế hoạch nhằm buộc ông Maduro từ bỏ quyền lực.

Ngoại trưởng kiêm Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Marco Rubio gọi ông Maduro là nhà lãnh đạo "bất hợp pháp" và nhiều lần cáo buộc ông liên quan đến buôn bán ma túy.

Ông Rubio gọi ông Maduro là "kẻ chạy trốn công lý Mỹ", và Mỹ đã tăng tiền thưởng cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc có thể bắt ông Maduro lên 50 triệu USD.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Trump sẵn sàng sử dụng "mọi yếu tố sức mạnh của Mỹ" để ngăn chặn ma túy xâm nhập vào Mỹ và cũng đã nói rõ trong các thông điệp gửi tới ông Maduro về việc phải chấm dứt nạn buôn bán ma túy ở Venezuela.

Theo bài viết của New York Times, ông Rubio và những người khác trong chính quyền đương nhiệm đang thúc đẩy một chiến lược nhằm lật đổ ông Maduro.

Cuối tuần trước, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth thông báo quân đội Mỹ đã tấn công con tàu khác trên vùng biển quốc tế gần Venezuela, khiến 4 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công thứ tư mà lực lượng quân sự Mỹ thực hiện nhằm vào các tàu bị Mỹ cáo buộc vận chuyển ma túy.

Đặc phái viên Grenell đã đàm phán với ông Maduro trong nhiều tháng và tăng cường trong những tuần gần đây, khi quân đội Mỹ bắt đầu ném bom các tàu.

Tháng trước, Tổng thống Maduro gửi thư cho ông Trump, trong đó phủ nhận cáo buộc buôn bán ma túy và đề nghị tiếp tục đàm phán với Mỹ thông qua ông Grenell.

Ông Grenell đã cố gắng đạt được một thỏa thuận nhằm tránh nguy cơ xung đột và giúp các công ty Mỹ tiếp cận nguồn tài nguyên dầu mỏ của Venezuela.

Tuy nhiên, theo một người nắm được tình hình, Ngoại trưởng Rubio và những người khác tin rằng những nỗ lực của ông Grenell là vô ích và gây nhầm lẫn.

Trong thông báo gửi Quốc hội tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump báo cáo Mỹ đang tham gia vào một "cuộc xung đột vũ trang" chính thức với các băng đảng ma túy. Thông báo gọi các băng đảng ma túy là tổ chức khủng bố, và các thành viên băng đảng bị coi là "những kẻ chiến đấu bất hợp pháp".

Những tín hiệu này cho thấy Mỹ dường như sẽ leo thang các hoạt động quân sự. Theo một số quan chức đương nhiệm và nghỉ hưu, ông Trump có thể cho phép tấn công các mục tiêu của băng đảng ma túy bên trong lãnh thổ Venezuela, dù không rõ nhà lãnh đạo Mỹ đã phê duyệt kế hoạch nào như vậy hay chưa.

Những người ủng hộ ngoại giao trong chính quyền Trump lo ngại việc mở rộng chiến dịch chống ma túy nhằm vào Venezuela, hoặc bất kỳ nỗ lực trực tiếp nào nhằm buộc ông Maduro từ bỏ quyền lực, đều có nguy cơ đẩy Mỹ vào một cuộc chiến rộng hơn.