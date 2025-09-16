Mỹ tuyên bố đánh chìm tàu chở ma túy Venezuela thứ hai

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết, quân đội Mỹ vừa tiến hành cuộc tấn công nhằm vào tàu được cho là của băng đảng ma túy Venezuela đang trên đường đến Mỹ. Đây là vụ tấn công thứ hai như vậy mà Mỹ thực hiện trong vài tuần gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 15/9. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump cho biết ba người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, khẳng định sự việc diễn ra ở vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không đưa ra bằng chứng cho thấy con tàu chở ma túy.

“Sáng nay, theo lệnh của tôi, lực lượng quân sự Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công thứ hai nhằm vào băng đảng buôn ma túy và khủng bố cực kỳ bạo lực, đã được xác định rõ ràng, trong phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM)”, ông Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 15/9.

“Những băng đảng buôn ma túy cực kỳ bạo lực này đe doạ an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và lợi ích sống còn của Mỹ”, ông Trump nói thêm.

Bài đăng kèm theo đoạn video dài gần 30 giây, cho thấy một con tàu nổ tung và bốc cháy trên mặt biển.

Video vụ tấn công được Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội.

Sau đó cùng ngày, ông Trump cho biết thêm: “Chúng tôi có bằng chứng, chỉ cần nhìn vào số hàng hóa văng tung tóe khắp đại dương – những bao tải lớn chứa cocaine và fentanyl”.

Hình ảnh video mờ nên khó có thể xác minh rõ ràng. Bộ Thông tin Venezuela chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Cuộc tấn công mới diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự lớn ở vùng biển Caribê. Năm máy bay chiến đấu F-35 hạ cánh xuống Puerto Rico hôm 13/9, sau khi chính quyền Tổng thống Trump điều động 10 tiêm kích tàng hình tham gia chiến dịch.

Hiện, có ít nhất 7 tàu chiến Mỹ và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân hiện diện ở khu vực này.

Phát biểu trước báo chí ngày 15/9, ông Trump gợi ý rằng chiến dịch có thể được triển khai cả trên bộ để nhắm vào những kẻ tình nghi buôn lậu ma túy.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Pete Hegseth phát biểu trước các thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên con tàu ngoài khơi Puerto Rico, rằng họ không đến Caribe để huấn luyện, mà được điều tới “tiền tuyến” của sứ mệnh chống ma túy quan trọng.

Ngày 15/9, ông Hegseth viết trong bài đăng trên mạng xã hội X, rằng quân đội Mỹ sẽ theo dõi, tiêu diệt và phá vỡ mạng lưới buôn ma túy khắp Tây bán cầu “vào thời điểm và địa điểm chúng ta lựa chọn”.

Ông Trump cũng đã đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, nghĩa là chức danh của ông Hegseth sẽ thành “Bộ trưởng Chiến tranh”.

Vài giờ trước khi ông Trump đăng bài, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro lên tiếng cáo buộc những bước đi của Mỹ gần đây là “hành động xâm lược”, đồng thời cho biết kênh liên lạc giữa hai chính phủ gần như đã dừng hoạt động.

Chính quyền Tổng thống Trump chưa công bố nhiều thông tin về cuộc tấn công đầu tiên hôm 2/9, bất chấp yêu cầu của các nghị sĩ Mỹ muốn chính phủ giải trình.

Washington cáo buộc những người trên tàu là thành viên băng đảng Venezuela Tren de Aragua và cho biết 11 người đã thiệt mạng. Lầu Năm Góc chưa công khai loại ma túy nào trên tàu, số lượng bao nhiêu hay loại vũ khí nào được dùng trong vụ tấn công.

Một số quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng con tàu hôm 2/9 dường như đang quay đầu khi bị tấn công. Chi tiết này khiến nhiều chuyên gia pháp lý đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc tấn công.

Khi đó, ông Trump đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một chiếc xuồng cao tốc nổ tung trên biển. Một quan chức Venezuela sau đó gợi ý video này có thể do AI tạo ra.

Chính phủ Venezuela khẳng định không ai trong số những người thiệt mạng trong vụ đầu tiên thuộc nhóm Tren de Aragua. Ông Maduro nhiều lần cáo buộc Mỹ tìm cách lật đổ ông.

Tháng trước, Mỹ tăng gấp đôi khoản tiền thưởng để bắt giữ ông Maduro lên 50 triệu USD, cáo buộc ông liên quan đến ma túy và các tổ chức tội phạm. Quyết định đánh chìm tàu tình nghi chở ma túy thay vì bắt giữ và thẩm vấn những người liên quan bị coi là hành động bất thường.

Theo Hiến pháp Mỹ, quyền tuyên bố chiến tranh thuộc về Quốc hội. Tuy nhiên, tổng thống – với vai trò tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang – vẫn thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công quân sự ở nước ngoài mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.