Thế giới

Google News

Venezuela phát hiện nhiều máy bay chiến đấu Mỹ áp sát bờ biển

Bình Giang

TPO - Tướng Vladimir Padrino - Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, cho biết nước này phát hiện 5 máy bay chiến đấu gần bờ biển, và gọi đó là "mối đe dọa từ Mỹ".

venezuela.jpg
Tướng Vladimir Padrino. (Ảnh: Fb)

"Những máy bay chiến đấu của đế quốc dám đến gần bờ biển Venezuela", ông Padrino phát biểu từ một căn cứ không quân.

Trong phát biểu được phát sóng trên truyền hình nhà nước, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela cho biết thông tin về những máy bay này được một hãng hàng không báo cáo với tháp kiểm soát.

"Sự xuất hiện của những máy bay này bay gần biển Caribe của chúng ta là một hành vi khiêu khích, một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia", ông Padrino tuyên bố.

Lầu Năm Góc chưa trả lời đề nghị bình luận về phát biểu này.

Trong tuyên bố sau đó, Chính phủ Venezuela cho biết hãng hàng không quốc gia Colombia Avianca đã báo cáo việc họ phát hiện những máy bay này ở vị trí cách bờ biển Venezuela khoảng 75 km.

Venezuela "kêu gọi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth ngay lập tức chấm dứt thái độ liều lĩnh, tìm kiếm cảm giác mạnh và hiếu chiến", gây xáo trộn hòa bình của vùng Caribe, tuyên bố nêu rõ.

Mỹ gần đây điều động một hạm đội tàu chiến đến vùng Caribe để thực hiện nhiệm vụ mà họ cho biết để chống lại tình trạng buôn bán ma túy. Lực lượng Mỹ đã tấn công một số tàu mà họ cáo buộc đang chở ma túy từ Venezuela, khiến những người trên tàu thiệt mạng.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ đang tìm cách thay đổi chế độ ở Caracas, nhưng cũng chủ động đề nghị đàm phán với Đặc phái viên Mỹ Richard Grenell.

Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm nhẹ cáo buộc về ý định thay đổi chế độ, nhưng nhiều lần cáo buộc Tổng thống Maduro liên quan đến các đường dây buôn bán ma túy, nhưng nhà lãnh đạo Venezuela luôn phủ nhận.

Bình Giang
#Venezuela #Máy bay chiến đấu Mỹ #Chống ma túy #Biển Caribe

