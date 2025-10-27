Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Mỹ sau vụ rơi máy bay trên biển

Minh Hạnh

TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết, nước này sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Mỹ sau khi hai máy bay của Hải quân Mỹ rơi xuống Biển Đông.

webp.jpg
Tàu sân bay USS Nimitz. (Ảnh: AP)

“Nếu phía Mỹ đưa ra yêu cầu, Trung Quốc sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết từ góc độ nhân đạo”, ông Guo Jiakun nói trong cuộc họp báo ngày 27/10.

Trước đó, hai máy bay quân sự của Mỹ - một trực thăng MH-60R Sea Hawk thuộc biên chế tàu sân bay USS Nimitz (CVN-68) và một máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet của Hải quân Mỹ - đã rơi ở Biển Đông trong hai vụ việc riêng biệt.

Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ đã xác nhận thông tin về vụ tai nạn.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, hạm đội này cho biết, lúc khoảng 14h45 ngày 26/10, một trực thăng MH-60R Sea Hawk của Hải quân Mỹ, thuộc Phi đội Trực thăng Tấn công Hàng hải số 73, đã rơi xuống Biển Đông khi đang thực hiện các hoạt động từ tàu sân bay USS Nimitz. Các phương tiện tìm kiếm cứu nạn thuộc nhóm Tác chiến Tàu sân bay 11 đã giải cứu an toàn cả ba thành viên phi hành đoàn.

Sau đó, vào lúc 15h15 cùng ngày, một máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet thuộc Phi đội Tiêm kích Tấn công số 22 cũng đã rơi xuống vùng biển Biển Đông khi đang thực hiện các hoạt động từ tàu sân bay Nimitz. Cả hai thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù thành công và cũng được các phương tiện giải cứu an toàn, theo bài đăng trên mạng xã hội X.

Hạm đội Thái Bình Dương tuyên bố tất cả các quân nhân liên quan đều an toàn và đang trong tình trạng ổn định. Nguyên nhân của cả hai vụ việc đang được điều tra.

Theo báo cáo của USNI News, tàu sân bay USS Nimitz đang trên đường trở về sau đợt triển khai cuối cùng, trước khi quay trở lại Bờ Tây nước Mỹ.

Nhóm tàu sân bay khởi hành từ Bờ Tây vào ngày 26/3, và hoạt động ở Trung Đông trong phần lớn mùa hè, như một phần trong nỗ lực đáp trả của Mỹ trước các cuộc tấn công của Houthi vào tàu thương mại. Báo cáo cho biết, tàu sân bay tiến vào Biển Đông hôm 17/10.

Minh Hạnh
Hoàn cầu Thời báo
#tàu sân bay USS Nimitz #Mỹ #Trung Quốc #Biển Đông #Hạm đội Thái Bình Dương

Xem thêm

Cùng chuyên mục