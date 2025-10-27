Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Mỹ sau vụ rơi máy bay trên biển

TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết, nước này sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Mỹ sau khi hai máy bay của Hải quân Mỹ rơi xuống Biển Đông.

Tàu sân bay USS Nimitz. (Ảnh: AP)

“Nếu phía Mỹ đưa ra yêu cầu, Trung Quốc sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết từ góc độ nhân đạo”, ông Guo Jiakun nói trong cuộc họp báo ngày 27/10.

Trước đó, hai máy bay quân sự của Mỹ - một trực thăng MH-60R Sea Hawk thuộc biên chế tàu sân bay USS Nimitz (CVN-68) và một máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet của Hải quân Mỹ - đã rơi ở Biển Đông trong hai vụ việc riêng biệt.

Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ đã xác nhận thông tin về vụ tai nạn.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, hạm đội này cho biết, lúc khoảng 14h45 ngày 26/10, một trực thăng MH-60R Sea Hawk của Hải quân Mỹ, thuộc Phi đội Trực thăng Tấn công Hàng hải số 73, đã rơi xuống Biển Đông khi đang thực hiện các hoạt động từ tàu sân bay USS Nimitz. Các phương tiện tìm kiếm cứu nạn thuộc nhóm Tác chiến Tàu sân bay 11 đã giải cứu an toàn cả ba thành viên phi hành đoàn.

Sau đó, vào lúc 15h15 cùng ngày, một máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet thuộc Phi đội Tiêm kích Tấn công số 22 cũng đã rơi xuống vùng biển Biển Đông khi đang thực hiện các hoạt động từ tàu sân bay Nimitz. Cả hai thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù thành công và cũng được các phương tiện giải cứu an toàn, theo bài đăng trên mạng xã hội X.

Hạm đội Thái Bình Dương tuyên bố tất cả các quân nhân liên quan đều an toàn và đang trong tình trạng ổn định. Nguyên nhân của cả hai vụ việc đang được điều tra.

Theo báo cáo của USNI News, tàu sân bay USS Nimitz đang trên đường trở về sau đợt triển khai cuối cùng, trước khi quay trở lại Bờ Tây nước Mỹ.

Nhóm tàu sân bay khởi hành từ Bờ Tây vào ngày 26/3, và hoạt động ở Trung Đông trong phần lớn mùa hè, như một phần trong nỗ lực đáp trả của Mỹ trước các cuộc tấn công của Houthi vào tàu thương mại. Báo cáo cho biết, tàu sân bay tiến vào Biển Đông hôm 17/10.