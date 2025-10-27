Thủ tướng Ba Lan: Ukraine nói sẵn sàng chiến đấu thêm 2, 3 năm nữa

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã tuyên bố trong cuộc trò chuyện gần đây nhất với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, rằng Ukraine sẵn sàng chiến đấu để ngăn chặn Nga trong vài năm tới.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Getty Images)

Trả lời phỏng vấn tờ The Sunday Times, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, Ukraine lo ngại về tác động lâu dài của cuộc xung đột đối với dân số và nền kinh tế nếu nó kéo dài thêm vài năm.

"Tôi không nghi ngờ về việc Ukraine sẽ tồn tại như một quốc gia độc lập. Câu hỏi chính bây giờ là sẽ có thêm ​​bao nhiêu nạn nhân. Tổng thống Zelensky đã nói với tôi rằng ông hy vọng cuộc xung đột sẽ không kéo dài 10 năm, nhưng Ukraine sẵn sàng chiến đấu thêm hai, ba năm nữa”.

Thủ tướng Tusk nói thêm, rằng Nga cũng đang gặp rắc rối thực sự nghiêm trọng với nền kinh tế của chính họ. “Nhưng liệu chúng ta có thể nói rằng mình đang chiến thắng? Hoàn toàn không. Họ có một lợi thế lớn so với phương Tây, và đặc biệt là châu Âu: Họ sẵn sàng chiến đấu”, ông Tusk nói.

Trước đó, Thủ tướng Ba Lan tuyên bố rằng không ai nên gây áp lực buộc Tổng thống Zelensky phải nhượng bộ lãnh thổ trong cuộc xung đột với Nga. Ông cũng nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa châu Âu và Ukraine.

Tuần trước, tờ báo Tây Ban Nha El Pais đưa tin "Ukraine đang gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng". El Pais, trích dẫn các nguồn tin giấu tên từ Liên minh châu Âu (EU), cho biết Kiev chỉ còn đủ tiền để duy trì hoạt động "cho đến hết quý I năm 2026".

Hôm 22/10, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2026, với mức cắt giảm hơn 58%.

Trong những tuần gần đây, các nhà lãnh đạo EU tăng cường thảo luận về cái gọi là "khoản vay bồi thường" lên tới 163 tỷ USD cho Ukraine, trong đó tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu sẽ được dùng làm tài sản thế chấp.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, Mỹ và EU đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga - trong đó khoảng 213 tỷ USD đang được nắm giữ bởi Euroclear có trụ sở tại Brussels.

Bỉ đã nhiều lần phản đối kế hoạch được đề xuất, yêu cầu chia sẻ rủi ro giữa tất cả các thành viên EU trong trường hợp kế hoạch này phản tác dụng. Hôm 23/10, Thủ tướng Bart De Wever nói với các phóng viên rằng những lo ngại của đất nước ông vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.