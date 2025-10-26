Quân đội Nga nói hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây

TPO - Khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine đã bị lực lượng Nga bao vây tại khu vực Kupyansk và Krasnoarmeysk, các quan chức quân sự Nga báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin.

(Ảnh: Tass)

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp với Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov và các chỉ huy quân sự cấp cao, trong đó ông đã được thông báo tóm tắt về tình hình dọc theo tiền tuyến.

“Có tới 5.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây theo hướng Kupyansk và khoảng 5.500 quân theo hướng Krasnoarmeysk”, ông Peskov nói.

Kupyansk là một thành phố thuộc tỉnh Kharkov của Ukraine. Còn Krasnoarmeysk thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, hiện đang do quân đội Ukraine kiểm soát.

Quân đội Nga báo cáo rằng lực lượng nước này cũng đã giành quyền kiểm soát một cửa khẩu qua sông Oskol, cắt đứt đường di chuyển của quân đội Ukraine. Hiện, lực lượng Nga đang hoàn tất việc thiết lập quyền kiểm soát Yampol, và đã kiểm soát khoảng 70% diện tích Volchansk.

Theo ông Peskov, Tổng thống Putin đã chúc mừng quân đội Nga về thành công của họ tại Kupyansk và những thành tựu trong các nhiệm vụ chiến đấu ở các khu vực khác.

Tại cuộc họp, Tổng thống Putin đã ra lệnh thực hiện các biện pháp để đảm bảo nhóm quân Ukraine đang bị bao vây phải đầu hàng và giảm thiểu thương vong. Ông lưu ý rằng quân đội Nga luôn thể hiện lòng khoan dung với đối phương, và điều này phải được duy trì.

Tổng thống cũng kêu gọi các chỉ huy "làm mọi thứ" trong khả năng của mình để đảm bảo an toàn cho dân thường tại các khu vực bị bao vây, đồng thời nhấn mạnh rằng sự an toàn của quân nhân Nga phải được đặt lên hàng đầu.