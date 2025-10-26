Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nga thử nghiệm tên lửa hành trình hạt nhân 'bất khả chiến bại'

Minh Hạnh

TPO - Nga đã thử nghiệm một tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân mới có tên Burevestnik, quan chức quân sự Nga cho biết ngày 26/10 trong chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới một sở chỉ huy quân đội.

anh-chup-man-hinh-2025-10-26-luc-153925-607.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin họp với các quan chức quân đội. (Ảnh: Điện Kremlin)

Tổng thống Putin đã có cuộc họp với tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga và các chỉ huy quân sự cấp cao khác. Trong đó, ông được thông báo tóm tắt về tình hình dọc theo tiền tuyến ở Ukraine và về các cuộc tập trận tấn công của quân đội Nga, bao gồm cả cuộc tập trận hạt nhân chiến lược mới nhất.

Theo ông Gerasimov, cuộc thử nghiệm tên lửa Burevestnik diễn ra vào ngày 21/10. Tên lửa đã bay được 14.000 km trong khoảng 15 giờ. Ông Gerasimov nhấn mạnh, đây không phải là giới hạn tầm bắn của Burevestnik.

“Các đặc tính kỹ thuật của tên lửa Burevestnik cho phép nó có khả năng tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt ở mọi khoảng cách với độ chính xác được đảm bảo”, ông Gerasimov tuyên bố.

“Trong chuyến bay thử nghiệm, tên lửa đã thực hiện thành công tất cả các động tác cơ động theo phương thẳng đứng và phương ngang, chứng tỏ khả năng vượt trội trong việc tránh né các hệ thống phòng không”.

Burevestnik là tên lửa hành trình chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân, có tầm bắn không giới hạn, được thiết kế để loại bỏ các mục tiêu có giá trị cao, bao gồm cả các boongke kiên cố. Nó không thể bị phát hiện bởi radar thông thường và chỉ có thể được theo dõi bởi tàu vũ trụ chuyên dụng trong giai đoạn phóng và tăng tốc.

g4koy9yw4aawuu.jpg
Tên lửa Burevestnik. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Putin lần đầu tiên tiết lộ về quá trình phát triển tên lửa này vào năm 2018, mô tả đây là một loại vũ khí độc đáo, không theo quỹ đạo đạn đạo, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có trở nên kém hiệu quả.

Phát biểu với trong cuộc họp với ông Gerasimov, tổng thống nhắc lại rằng Burevestnik là "một sản phẩm độc đáo mà không ai khác trên thế giới có được", nhưng "vẫn còn rất nhiều việc phải làm" trước khi tên lửa này có thể được vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

"Chúng ta sẽ cần xác định rõ hơn hệ thống mới này thuộc loại vũ khí nào, xác định các phương pháp sử dụng khả thi và bắt đầu chuẩn bị cơ sở hạ tầng để triển khai nó trong lực lượng vũ trang của chúng ta", ông Putin nói.

Minh Hạnh
Sputnik, RT, Reuters
