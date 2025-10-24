Tổng thống Vladimir Putin: Nga sẽ đáp trả 'mạnh mẽ chưa từng thấy' với các cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nước này sẽ đáp trả “rất mạnh mẽ, nếu không muốn nói là đáng kinh ngạc” đối với bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine sử dụng tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Trả lời báo giới tại Mátxcơva, Tổng thống Putin cho biết, việc sử dụng tên lửa Tomahawk nhằm vào lãnh thổ Nga sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ.

“Đây là một nỗ lực leo thang", ông nói. "Nhưng nếu những vũ khí như vậy được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, phản ứng sẽ rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là đáng kinh ngạc. Hãy để họ suy nghĩ về điều đó”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã nêu vấn đề mua tên lửa Tomahawk trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng tuần trước. Theo Axios, yêu cầu của ông Zelensky đã bị từ chối, mặc dù các quan chức Mỹ cho biết phương án này vẫn đang được xem xét, và ông Trump dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Tomahawk, một tên lửa hành trình tầm xa với tầm bắn tối đa khoảng 2.500 km, đòi hỏi quá trình huấn luyện phức tạp và lâu dài để vận hành.

Mátxcơva trước đây đã cảnh báo, mặc dù việc chuyển giao tên lửa Tomahawk sẽ không ảnh hưởng đến tình hình chiến trường của cuộc xung đột Ukraine, nhưng chúng sẽ làm giảm triển vọng hòa bình và giáng một đòn mạnh vào quan hệ Nga - Mỹ.

Tổng thống Nga Putin đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Mỹ Trump trong một cuộc điện đàm tuần trước. Việc chuyển giao tên lửa sẽ “làm suy yếu nghiêm trọng triển vọng của một giải pháp hòa bình”, ông nói vào thời điểm đó. Sau cuộc gọi, Tổng thống Trump nói rằng sẽ “không dễ dàng” để Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev và khẳng định rằng Washington không nên làm cạn kiệt kho vũ khí của mình cho Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Cũng tại cuộc họp báo ngày 23/10, Tổng thống Nga Putin xác nhận hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​tại Budapest với người đồng cấp Mỹ Donald Trump đang bị hoãn lại. Ông lưu ý rằng đề xuất này ban đầu được phía Mỹ đưa ra.

Nhà lãnh đạo Nga thừa nhận sẽ là một sai lầm nếu tiếp cận hội nghị thượng đỉnh mà không có sự chuẩn bị cần thiết, đồng thời cho rằng một cuộc gặp vẫn có thể diễn ra vào một thời điểm sau đó. Ông Putin nhấn mạnh, đối thoại luôn tốt hơn là đối đầu, tranh cãi và tiếp tục giao tranh.

Bình luận về các lệnh trừng phạt, Tổng thống Putin mô tả đây là một "động thái không thân thiện" và không thúc đẩy quan hệ Nga - Mỹ. Ông lưu ý rằng các hạn chế mới sẽ không có tác động đáng kể đến nền kinh tế Nga.

Theo ông Putin, các lệnh trừng phạt của Mỹ là một nỗ lực khác của Washington nhằm gây áp lực lên Mátxcơva. Ông khẳng định, "không một quốc gia có tự trọng nào lại làm bất cứ điều gì dưới áp lực".

Lãnh đạo Nga cho biết, Nga và Mỹ thực sự có nhiều lĩnh vực có thể hợp tác nếu Washington từ bỏ các chiến thuật gây áp lực và hướng tới các cuộc đối thoại nghiêm túc.