Thế giới

Google News

Cuộc gặp quan trọng bị hoãn, hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ gặp trở ngại

Minh Hạnh

TPO - Hy vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ bị dập tắt, khi nguồn thạo tin nói với CNN rằng một cuộc họp giữa các quan chức đối ngoại của hai nước trong tuần này đã bị hoãn lại.

4hbie26w7rjebm4s774s63zuaa-1.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, hai bên đã nhất trí sẽ có một cuộc họp giữa các cố vấn cấp cao vào tuần này. “Phái đoàn Mỹ tham dự cuộc họp sẽ do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dẫn đầu”, ông Trump viết trên Truth Social.

Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng nói với CNN rằng cuộc gặp dự kiến ​​giữa ông Rubio và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã bị hoãn lại. Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao cuộc gặp không thể diễn ra trong tuần này. Một nguồn tin cho biết, ông Rubio và ông Lavrov có những kỳ vọng khác nhau về khả năng chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Hiện vẫn chưa rõ tác động của việc hoãn cuộc gặp giữa ông Lavrov và ông Rubio đến hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, dự kiến ​​diễn ra tại Budapest (Hungary).

"Tổng thống Trump đã liên tục nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình và ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột này", Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nói với CNN. "Ông Trump đã can đảm tiếp xúc với các bên và sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đạt được hòa bình”.

Hôm 20/10, Ngoại trưởng Mỹ Rubio và Ngoại trưởng Nga Lavrov đã có cuộc điện đàm và thảo luận về "các bước tiếp theo" để tiếp nối cuộc gọi giữa hai tổng thống vào tuần trước về khả năng chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ông Rubio "nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc gặp sắp tới như một cơ hội để Mátxcơva và Washington hợp tác nhằm thúc đẩy một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, phù hợp với tầm nhìn của Tổng thống Trump".

Trong khi đó, Điện Kremlin mô tả cuộc điện đàm là một "cuộc thảo luận mang tính xây dựng", đề cập đến "các bước cụ thể khả thi để hiện thực hóa những quan điểm thống nhất" của ông Trump và ông Putin.

Tuy nhiên theo nguồn thạo tin, các quan chức cảm thấy sau cuộc điện đàm giữa ông Rubio và ông Lavrov, rằng lập trường của Nga vẫn chưa đủ tiến triển. Nguồn tin cho biết, ông Rubio khó có thể ủng hộ việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới, nhưng ông và Ngoại trưởng Lavrov có thể sẽ nói chuyện lại trong tuần này.

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ khi Tổng thống Mỹ Trump tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp với Tổng thống Nga Putin tại Anchorage (Alaska). Cuộc gặp kéo dài gần ba giờ đồng hồ và đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Sau đó, ông Trump đã công khai kêu gọi Kiev và Mátxcơva "chấm dứt giao tranh ngay lập tức" ở ranh giới hiện tại.

Bình luận về thông tin trên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết: “Không thể nói rằng chúng ta hoãn cuộc gặp, vì chúng ta vẫn chưa thống nhất. Chắc chắn chúng ta sẽ phải tiếp tục đối mặt với việc các hãng thông tấn phương Tây đưa ra những câu chuyện bịa đặt vô căn cứ để gây chú ý, khơi mào những suy đoán và nghi vấn”.

Sau đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra tuyên bố tương tự: “Hai tổng thống đã đồng thuận rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra. Nhưng không thể nói rằng chúng ta hoãn hội nghị, vì thời gian cụ thể chưa được ấn định”.

Minh Hạnh
Tass, CNN
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Tổng thống Mỹ Donald Trump #hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio #Budapest #Hungary

