Thế giới

Google News

Hạ viện Nhật Bản bầu bà Sanae Takaichi làm thủ tướng

Minh Hạnh

TPO - Bà Sanae Takaichi, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản, đã giành chiến thắng tại Hạ viện để trở thành thủ tướng tiếp theo của nước này.

qeb3lvmmj5mrfb72ez53r4muju.jpg
Bà Sanae Takaichi bước đi giữa tràng pháo tay của các nghị sĩ sáng 21/10. (Ảnh: Reuters)

Hãng Reuters đưa tin, bà Takaichi đã nhận được 237 phiếu trên tổng số 465 ghế tại Hạ viện.

Bà cũng có thể sẽ được Thượng viện phê chuẩn và tuyên thệ nhậm chức thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản ngay trong tối nay để kế nhiệm ông Shigeru Ishiba.

Trước đó cùng ngày, ông Shigeru Ishiba đã từ chức thủ tướng sau 386 ngày tại vị.

Bà Takaichi, 64 tuổi, thường được mô tả là một người bảo thủ cứng rắn và là học trò của cố Thủ tướng Shinzo Abe, đã được bầu làm lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vào ngày 4/10.

Mặc dù giành được đa số phiếu tại Hạ viện, bà Takaichi vẫn lãnh đạo một chính phủ thiểu số, trong bối cảnh liên minh đảng Dân chủ Tự do và đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) không nắm thế đa số tại lưỡng viện Quốc hội.

Nội các của bà Takaichi dự kiến ​​sẽ tuyên thệ nhậm chức vào cuối ngày 21/10. Bà được cho là có kế hoạch bổ nhiệm các đối thủ của mình trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo LDP trước đó vào các vị trí chủ chốt để củng cố sự đoàn kết trong đảng.

Trước đây, bà từng tuyên bố mục tiêu "tạo điều kiện cho mọi người đạt được thành công và huy động tất cả các thế hệ", một dấu hiệu cho thấy bà sẽ phá vỡ khuôn mẫu bằng cách trao thêm nhiều vị trí trong Nội các cho phụ nữ và người trẻ tuổi.

image.jpg
(Ảnh: AP)

Ông Shinjiro Koizumi, 44 tuổi, người về thứ hai trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo LDP, sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng sau khi giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp trong Nội các của ông Ishiba.

Ông Yoshimasa Hayashi, 64 tuổi, người từng là cánh tay phải của ông Ishiba với tư cách là Chánh Văn phòng Nội các, sẽ tiếp quản Bộ Nội vụ và Truyền thông.

Ông Toshimitsu Motegi, 70 tuổi, dự kiến ​​sẽ trở lại làm Bộ trưởng Ngoại giao, vị trí mà ông đã đảm nhiệm từ năm 2019 đến năm 2021.

Ông Takayuki Kobayashi, 50 tuổi, đã được giao nhiệm vụ chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của LDP.

Bà Satsuki Katayama, 66 tuổi, nhiều khả năng sẽ được bổ nhiệm làm nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Nhật Bản.

Minh Hạnh
