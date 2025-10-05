Ứng viên thủ tướng Nhật Bản mê nhạc rock, thần tượng 'Bà đầm thép' Thatcher

TPO - Chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã mở đường để bà Sanae Takaichi - vốn hâm mộ cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher - trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Khi các ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do được mời phát biểu vài lời bằng tiếng Anh trong một cuộc tranh luận, bà Sanae Takaichi nói ngắn gọn: "Nhật Bản đã trở lại".

Nhưng chiến thắng của bà ngày 4/10 cũng báo hiệu sự xuất hiện của một nước Nhật khác: 8 thập kỷ sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, đất nước này sắp có nữ thủ tướng đầu tiên.

Bà Takeichi được các đồng nghiệp chúc mừng sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ngày 4/10. (Ảnh: Reuters)

Bà Takaichi tốt nghiệp Đại học Kobe với bằng Quản trị kinh doanh. Bà tham gia chính trường Nhật Bản và giành được ghế Hạ viện vào năm 1993 với tư cách là một ứng cử viên độc lập, trước khi gia nhập đảng LDP vào năm 1996.

Nữ chính trị gia là một người hâm mộ đội bóng chày Hanshin Tigers, từng chơi trống trong một ban nhạc heavy metal khi còn học đại học, thích lặn biển và xem võ thuật.

Mẹ của bà Takaichi là cảnh sát tại Nara (miền tây Nhật Bản), còn cha của bà làm việc trong ngành công nghiệp xe hơi.

Trong một bài phát biểu quan trọng tháng trước, bà Takaichi đã phàn nàn về việc khách du lịch đá vào những con hươu lang thang trong Công viên Nara, đồng thời cam kết sẽ trừng phạt những người nước ngoài cư xử không đúng mực - một vấn đề đã trở thành tâm điểm chú ý trong bối cảnh số lượng người di cư và khách du lịch tăng kỷ lục.

Là cựu bộ trưởng an ninh kinh tế và nội vụ, bà Takaichi đã nhiều lần nhắc đến bà Thatcher như một nguồn cảm hứng, ca ngợi tính cách mạnh mẽ và "sự ấm áp của người phụ nữ" ở cựu thủ tướng Anh.

Bà Takaichi cho biết đã gặp bà Thatcher - một nhân vật bảo thủ gây chia rẽ trong chính trường Anh, được mệnh danh là "Bà đầm thép" - tại một hội nghị chuyên đề ngay trước khi bà Thatcher qua đời vào năm 2013.

Chủ nghĩa dân tộc

Sau khi thất bại trước ông Shigeru Ishiba trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do vào năm ngoái, bà Takaichi (64 tuổi) giờ đây sẽ tìm kiếm sự chấp thuận từ quốc hội để thay thế ông Ishiba trong vị trí thủ tướng.

Việc này không khó vì LDP là đảng lớn nhất trong quốc hội, nhưng cũng không chắc chắn, vì liên minh cầm quyền không còn chiếm đa số ở cả hai viện sau những thất bại trong các cuộc bầu cử năm ngoái dưới thời ông Ishiba.

Bà Takaichi và ông Ishiba. (Ảnh: Reuters)

Việc đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhật Bản vào cuối tháng này dự kiến ​​sẽ là một trong những dấu ấn đầu tiên của bà Takaichi trên cương vị lãnh đạo.

"Thay vì cảm thấy vui mừng, tôi cảm thấy công việc khó khăn mới bắt đầu", bà Takaichi phát biểu trước Quốc hội sau chiến thắng của mình.

Sự lên ngôi bất ngờ của bà Takaichi - nữ chính trị gia có quan điểm kinh tế “bồ câu” - có thể tác động mạnh mẽ đến niềm tin của các nhà đầu tư, trong khi lập trường dân tộc chủ nghĩa của bà có thể gây căng thẳng với quốc gia láng giềng Trung Quốc, theo các nhà phân tích chính trị.

Bà thường xuyên đến thăm đền Yasukuni, nơi tôn vinh những người Nhật Bản đã hy sinh trong chiến tranh và bị một số nước láng giềng châu Á coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ.

Quan điểm cứng rắn

Mặc dù bà Takaichi đã cam kết tăng số lượng nữ bộ trưởng trong nội các - một khía cạnh mà Nhật Bản đang tụt hậu so với các nước G7, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy lập trường bảo thủ của bà được nam giới đồng tình hơn là nữ giới.

Bà phản đối hôn nhân đồng giới và việc cho phép các cặp vợ chồng có họ riêng, cũng là một vấn đề gây tranh cãi. Nhưng các chính sách kinh tế của bà mới có thể tạo ra những cú sốc lớn nhất.

Là người ủng hộ cố Thủ tướng Shinzo Abe và chính sách thúc đẩy kinh tế “Abenomics" của ông, bà Takaichi đã kêu gọi tăng chi tiêu và cắt giảm thuế để bù đắp chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Bà cũng đã đề cập đến khả năng tái ký kết một thỏa thuận đầu tư với Mỹ để giảm mức thuế quan đối ứng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng với hàng hóa Nhật Bản.

Bà Takaichi và ông Abe. (Ảnh: AP)

Việc bà Takaichi tập trung vào vấn đề di cư - chủ đề chiếm 8 phút đầu tiên trong bài phát biểu vận động tranh cử dài 15 phút của bà - được coi là một nỗ lực nhằm giành lại phiếu bầu của những cử tri đã rời bỏ LDP trong các cuộc bầu cử vào tháng 10 năm ngoái và tháng 7 năm nay.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, bà Takaichi đã kêu gọi hạn chế người nước ngoài mua bất động sản và trấn áp nhập cư bất hợp pháp - một quan điểm được bốn đối thủ của bà đồng tình.