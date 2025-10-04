Trung Quốc hủy nhiều chuyến bay, ngừng các hoạt động trước khi đón bão Matmo

TPO - Chính quyền Trung Quốc sẽ hủy các chuyến bay tại đảo Hải Nam từ đêm 4/10, trước khi bão Matmo đổ bộ khu vực này vào đúng đợt nghỉ lễ và cao điểm du lịch.

Trước khi đổ bộ Trung Quốc, bão Matmo đã gây lũ lụt ở Philippines. (Ảnh: Reuters)

Bão Matmo, cơn bão gây lũ lụt ở Philippines trong tuần này, dự kiến ​​sẽ đổ bộ Trung Quốc vào ngày 5/10.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) đã ban hành cảnh báo bão màu cam vào sáng 4/10, mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống bốn cấp, đối với bão Matmo - cơn bão thứ 21 trong năm nay.

Bão Matmo được dự báo có thể mang theo gió mạnh và mưa lớn đến miền Nam Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Quảng Đông và Vân Nam.

Theo Tân Hoa Xã, tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Hải Khẩu thuộc tỉnh Hải Nam dự kiến sẽ bị hủy từ 23h ngày 4/10.

Thành phố Hải Khẩu dự kiến sẽ đóng cửa tất cả các trường học, công sở và tạm dừng một số loại hình giao thông từ chiều 4/10 đến 5/10.

Mực nước sông ở một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Đông, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, tỉnh Vân Nam, tỉnh Hải Nam có khả năng dâng cao. Một số sông vừa và nhỏ ở những khu vực có lượng mưa lớn có thể vượt mức cảnh báo và gây ra lũ lụt.

Đài truyền hình nhà nước CCTV, dẫn lời các chuyên gia khí tượng, đã kêu gọi người dân cảnh giác vì bão Matmo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, trong khi lượng khách du lịch tăng đáng kể vì đợt nghỉ lễ.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài tám ngày của Trung Quốc, bắt đầu từ 1/10, dự kiến ​​sẽ có khoảng 2,36 tỷ lượt hành khách di chuyển, với số lượt đi lại trung bình hằng ngày dự kiến ​​tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo trang mạng xã hội chính thức của tỉnh Hải Nam, thành phố Hải Khẩu đã lên kế hoạch tổ chức gần 150 sự kiện văn hóa và hơn 10 cuộc thi thể thao trong kỳ nghỉ lễ. Thành phố nghỉ dưỡng Tam Á cũng đã lên kế hoạch tổ chức 170 hoạt động nghệ thuật và du lịch.