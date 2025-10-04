Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Trung Quốc hủy nhiều chuyến bay, ngừng các hoạt động trước khi đón bão Matmo

Minh Hạnh

TPO - Chính quyền Trung Quốc sẽ hủy các chuyến bay tại đảo Hải Nam từ đêm 4/10, trước khi bão Matmo đổ bộ khu vực này vào đúng đợt nghỉ lễ và cao điểm du lịch.

3554041.jpg
Trước khi đổ bộ Trung Quốc, bão Matmo đã gây lũ lụt ở Philippines. (Ảnh: Reuters)

Bão Matmo, cơn bão gây lũ lụt ở Philippines trong tuần này, dự kiến ​​sẽ đổ bộ Trung Quốc vào ngày 5/10.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) đã ban hành cảnh báo bão màu cam vào sáng 4/10, mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống bốn cấp, đối với bão Matmo - cơn bão thứ 21 trong năm nay.

Bão Matmo được dự báo có thể mang theo gió mạnh và mưa lớn đến miền Nam Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Quảng Đông và Vân Nam.

Theo Tân Hoa Xã, tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Hải Khẩu thuộc tỉnh Hải Nam dự kiến sẽ bị hủy từ 23h ngày 4/10.

Thành phố Hải Khẩu dự kiến sẽ đóng cửa tất cả các trường học, công sở và tạm dừng một số loại hình giao thông từ chiều 4/10 đến 5/10.

Mực nước sông ở một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Đông, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, tỉnh Vân Nam, tỉnh Hải Nam có khả năng dâng cao. Một số sông vừa và nhỏ ở những khu vực có lượng mưa lớn có thể vượt mức cảnh báo và gây ra lũ lụt.

Đài truyền hình nhà nước CCTV, dẫn lời các chuyên gia khí tượng, đã kêu gọi người dân cảnh giác vì bão Matmo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, trong khi lượng khách du lịch tăng đáng kể vì đợt nghỉ lễ.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài tám ngày của Trung Quốc, bắt đầu từ 1/10, dự kiến ​​sẽ có khoảng 2,36 tỷ lượt hành khách di chuyển, với số lượt đi lại trung bình hằng ngày dự kiến ​​tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo trang mạng xã hội chính thức của tỉnh Hải Nam, thành phố Hải Khẩu đã lên kế hoạch tổ chức gần 150 sự kiện văn hóa và hơn 10 cuộc thi thể thao trong kỳ nghỉ lễ. Thành phố nghỉ dưỡng Tam Á cũng đã lên kế hoạch tổ chức 170 hoạt động nghệ thuật và du lịch.

Minh Hạnh
Reuters, Tân Hoa Xã
#bão Matmo #Trung Quốc #Philippines #đảo Hải Nam #mưa lớn #ngập lụt

Xem thêm

Cùng chuyên mục