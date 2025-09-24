Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Siêu bão Ragasa: ‘Đại hồng thủy’ cuốn trôi người trong khách sạn ở Hồng Kông

Minh Hạnh

TPO - Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ngày 24/9 cho thấy, một “bức tường nước” đã ập vào khách sạn Fullerton Ocean Park ở Hồng Kông (Trung Quốc), sau khi siêu bão Ragasa khiến mực nước biển dâng hơn 3,3 m.

Bão Ragasa, một trong những cơn bão mạnh nhất vài năm qua, đã gây ra những đợt sóng lớn cao vài mét ở Hồng Kông (Trung Quốc) sau khi khiến nhiều người thương vong ở Đài Loan và Philippines.

Nhiều quận ở Hồng Kông đã ghi nhận tình trạng ngập lụt, theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

image-24.jpg
image-25.jpg
image-23.jpg
Nước biển dâng tràn bờ ở Hồng Kông vì bão Ragasa. (Ảnh: AP)
(Nguồn: AP)

Tại khách sạn Fullerton Ocean Park, bên cạnh một công viên giải trí, một người đàn ông đã mất thăng bằng sau khi nước dâng do bão làm vỡ cửa kính và tràn vào sảnh khách sạn.

Người phát ngôn của khách sạn cho biết: "Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu tác động do siêu bão gây ra".

Gió mạnh đã làm tốc mái một cầu vượt dành cho người đi bộ, trong khi nhiều tòa nhà cao tầng của thành phố bị ảnh hưởng vì gió mạnh.

Dòng nước cuồn cuộn tràn vào khách sạn ở Hồng Kông. (Nguồn: CNN)
4ae55pfgmblstbtwhavm2exbb4.jpg
oxj2akc27jjsjdbpcj2fc6w44i.jpg
trl7uaq2sfpabc6bwdh6n4orwi.jpg
66u7gzvc2rlanokd2ssykn25ii.jpg
Nhiều khu vực ở Hồng Kông ngập trong biển nước. (Ảnh: Reuters)

Tại Đài Loan (Trung Quốc), một hồ chứa nước đã vỡ bờ, khiến nước lũ cùng bùn lầy tràn vào khu dân cư. “Như núi lửa phun trào vậy. Dòng nước lũ ồ ạt chảy thẳng vào nhà tôi”, một cư dân ở thị trấn Kuang Fu nói.

Khoảng một giờ trước khi hồ chứa vỡ bờ, nhiều người vẫn đang ở siêu thị và các cửa hàng tạp hóa địa phương. “Chỉ trong vài phút, nước đã dâng lên đến nửa tầng một”, một cư dân khác kể lại.

tqzqhjj3oniv5btrcsuudt2aey.jpg
Người dân khổ sở vì bùn lầy ở Hoa Liên sau khi một hồ chứa vỡ bờ. (Ảnh: Reuters)
(Nguồn: AP)

Tại Quảng Đông, gần 1,9 triệu người đã được sơ tán. Một trạm thời tiết ở Giang Môn đã ghi nhận sức gió giật tối đa 241 km/h. Sóng lớn đã ập vào bờ biển thành phố Chu Hải, và gió mạnh khiến nhiều cây bật gốc.

Đến thời điểm hiện tại, bão Ragasa đã khiến 15 người thiệt mạng ở Đài Loan (Trung Quốc), 17 người vẫn đang mất tích, và 34 người bị thương.

Hơn 60 người bị thương ở Hồng Kông đã được điều trị tại bệnh viện.

Trước khi đổ bộ Trung Quốc, bão Ragasa đã khiến 10 người thiệt mạng ở Philippines, bao gồm 7 ngư dân chết đuối sau khi thuyền của họ bị sóng lớn và gió mạnh đánh lật úp.

Minh Hạnh
Reuters, AP, The Guardian
#siêu bão Ragasa #Trung Quốc #Hồng Kông #Đài Loan #Quảng Đông

