Siêu bão Ragasa trút mưa xối xả xuống Trung Quốc, đã ghi nhận thương vong

TPO - Siêu bão Ragasa, cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới năm nay, đã gây ảnh hưởng nặng nề cho Trung Quốc với gió lớn và mưa xối xả. Ở Đài Loan (Trung Quốc), ít nhất 14 người đã thiệt mạng.

Hồ chứa tràn bờ gây lũ lụt và khiến một cây cầu bị sập ở Hoa Liên. (Nguồn: Reuters)

Đài Loan (Trung Quốc) bắt đầu hứng chịu mưa lớn do bão Ragasa từ ngày 22/9. Một hồ chứa ở Hoa Liên (Đài Loan - Trung Quốc) đã tràn bờ khiến nước đổ về một thị trấn.

Tại Hồng Kông (Trung Quốc), đường phố vắng tanh khi chính quyền khuyến cáo người dân ở trong nhà. Sóng lớn ập vào một số khu vực bờ biển phía đông và phía nam thành phố, nhấn chìm một số con đường dọc theo các khu dân cư.

Ở những hòn đảo xa xôi như Lantau, nơi đặt một sân bay quốc tế, tình trạng ngập lụt trên diện rộng đã được ghi nhận, nhấn chìm các bãi biển.

Mưa to gió lớn ở Hồng Kông khiến người đi đường không thể đứng vững. (Ảnh: Reuters)

Sáng sớm nay, Hồng Kông đã ban hành tín hiệu cảnh báo bão cấp 10, mức cảnh báo cao nhất, khuyến cáo các doanh nghiệp và dịch vụ vận tải phải đóng cửa.

Chính quyền cũng đã cảnh báo về nước biển dâng cao, có thể đạt mức tối đa 4 m vào khoảng giữa trưa.

Theo SCMP, một phụ nữ và con trai 5 tuổi của cô đã bị cuốn xuống biển hôm 23/9 khi đứng xem bão từ bờ sông. Họ hiện đang được chăm sóc đặc biệt sau khi được giải cứu.

Tại Ma Cao (Trung Quốc), nằm cạnh Hồng Kông, chính quyền cũng đã ban hành tín hiệu cảnh báo số 10 vào sáng sớm 24/9. Các sòng bạc đã buộc phải đóng cửa từ tối 23/9 và có khả năng sẽ tiếp tục đóng cửa vào hôm nay.

Tại Quảng Đông, chính quyền đã sơ tán hơn 770.000 người, theo đài truyền hình nhà nước CCTV.

Trường học và các dịch vụ vận tải, bao gồm cả đường sắt cao tốc, đã bị đóng cửa, trong khi các chuyến bay bị hủy tại các sân bay đông đúc nhất khu vực là Quảng Châu và Thâm Quyến.

Thâm Quyến chịu ảnh hưởng do bão Ragasa.

Quảng Châu, Thâm Quyến, Phật Sơn và Đông Quan, những thành phố lớn nhất trên đường đi của bão Ragasa, là nơi sinh sống của khoảng 50 triệu người.

Với sức gió lên tới 200 km/h, dự kiến bão Ragasa sẽ duy trì cường độ siêu bão khi di chuyển về phía bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), nơi có hơn 125 triệu người sinh sống, và dự kiến ​​đổ bộ vào đất liền từ giữa trưa 24/9.