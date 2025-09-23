'Lạnh người' với hình ảnh siêu bão Ragasa nhìn từ vệ tinh

TPO - Siêu bão Ragasa đang hướng về phía nam Trung Quốc sau khi đổ bộ Philippines với sức gió tàn phá và mưa xối xả. Cơn bão đặt các thành phố lớn của Trung Quốc vào tình trạng báo động cao với các chuyến bay bị hủy, hoạt động của các trường học và doanh nghiệp bị gián đoạn.

Bão Ragasa đã đổ bộ đảo Panuitan (thuộc tỉnh Cagayan, miền bắc Philippines) vào ngày 22/9, làm hư hại nhà cửa, cắt đứt nhiều tuyến đường và gây ra lở đất.

Sau khi quét qua Philippines, Ragasa đã phần nào suy yếu và không còn được coi là siêu bão. Tuy nhiên, đây vẫn là một cơn bão mạnh với sức gió duy trì 222 km/h, tương đương cơn bão cấp 4.

Lũ lụt ở Luzon (Philippines) do bão Ragasa. (Nguồn: CNN)

Quy mô cơn bão đã được phi hành gia người Nhật Kimiya Yui ghi lại từ không gian trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Theo CNN, hàng chục triệu người có thể bị ảnh hưởng khi bão Ragasa quét qua các thành phố lớn của Trung Quốc như Hồng Kông, Ma Cao, Thâm Quyến, Quảng Châu.

Chính quyền Trung Quốc đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Toàn bộ các siêu đô thị ở Quảng Đông, một trong những khu vực đông dân nhất thế giới, đã bị “tê liệt” trước cơn bão, với việc trường học và các doanh nghiệp đóng cửa, giao thông công cộng bị đình trệ.

Bức ảnh bão Ragasa nhìn từ Trạm vũ trụ quốc tế trong bài đăng X của phi hành gia Kimiya Yui. (Ảnh: X)

Hình ảnh vệ tinh tua nhanh thời gian hai ngày của cơn bão Ragasa khi bão đi qua Philippines từ ngày 21 đến 23/9. (Nguồn: CNN)

Quảng Châu, thành phố với 18,6 triệu dân, dự kiến ​​sẽ ban hành cảnh báo Đỏ mức cao nhất vào cuối ngày thứ 23/9. Tại Thâm Quyến, nơi sinh sống của khoảng 17,5 triệu cư dân, công sở và doanh nghiệp đã bị đóng cửa. Các quan chức địa phương đang chuẩn bị di dời 400.000 người khỏi các vùng trũng thấp và ven biển.

Đài quan sát Hồng Kông đã cảnh báo nguy cơ sóng lớn và triều cường lên tới 4 m ở một số khu vực vào ngày 24/9.

Hàng trăm chuyến bay đã bị gián đoạn trên khắp khu vực. Một cây cầu lớn nối liền Hồng Kông, Ma Cao và thành phố Chu Hải cũng sẽ đóng cửa từ ngày 23/9.

Theo JTWC, bão Ragasa dự kiến ​​sẽ tiếp tục suy yếu khi tiến gần hơn đến Hồng Kông và miền nam Trung Quốc, có khả năng hạ cấp thành bão cấp 3 với sức gió gần 185 km/h.