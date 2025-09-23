Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Siêu bão Ragasa đe dọa Hồng Kông: Nguy cơ lặp lại 'thảm họa' như bão Mangkhut 2018

Minh Hạnh

TPO - Hồng Kông (Trung Quốc) đang phải đối mặt với cơn bão Ragasa có khả năng gây thiệt hại nặng nề nhất kể từ sau bão Mangkhut năm 2018.

Theo cơ quan thời tiết địa phương, siêu bão Ragasa đang duy trì sức gió lên tới 230 km/h, tương đương bão cấp 4 trong thang bão Saffir-Simpson gồm 5 cấp.

Tính đến 6h ngày 23/9, bão Ragasa ở cách Hồng Kông 540 km về phía đông nam. Thời tiết tại thành phố được dự đoán sẽ bắt đầu "xấu đi nhanh chóng" vào cuối ngày. Hoạt động của sân bay quốc tế Hồng Kông có thể sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng. Các trường học đã buộc phải đóng cửa vào ngày 23 và 24/9 để đảm bảo an toàn.

44giyijbdzmrrp2bai7kdtib7e.jpg
f3guf4zoyvibbi5nqhlq4fwpka.jpg
Một cửa hàng ở Hồng Kông dán băng dính lên cửa kính trước bão Ragasa. (Ảnh: Reuters)

Năm 2018, bão Mangkhut đã mang đến những cơn gió mạnh và đợt nước dâng kỷ lục ở Hồng Kông. Ước tính tổng thiệt hại kinh tế do bão Mangkhut, bao gồm cả chi phí bồi thường bảo hiểm, lên tới 4,6 tỷ đô la Hồng Kông.

Theo cơ quan khí tượng, Hồng Kông có thể ghi nhận một đợt nước dâng tương tự khi bão Ragasa đổ bộ.

hf4kjwwlcrjsdpxwnpeorw5ufi.jpg
ngsabntcobm6pfkzh5wyaiulx4.jpg
dovn5ur7zvjrlpaaixwtn2rtci.jpg
Người dân tích trữ thực phẩm tại các siêu thị ở Hồng Kông. (Ảnh: Reuters)

Trên khắp thành phố, các doanh nghiệp và người dân đang gấp rút chuẩn bị đối phó. Một số cửa hàng tạp hóa đã hết sạch các mặt hàng thực phẩm như rau xanh. Nhiều cửa hàng và căn hộ cũng đã gia cố cửa kính để ngăn ngừa kính vỡ.

0a22a5d7f044356c794880f6116d57ca.jpg
Mưa lớn ở Manila (Philippines) ngày 22/9 do bão Ragasa. (Ảnh: EPA)

Trước đó, bão Ragasa đã quét qua miền bắc Philippines, buộc Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. phải ra lệnh đặt cơ quan ứng phó thảm họa của nước này trong tình trạng báo động toàn diện. Hiện chưa có thống kê thiệt hại do bão Ragasa ở Philippines.

Minh Hạnh
Straitstimes, Reuters
#siêu bão Ragasa #Hồng Kông #Philippines #Biển Đông #mưa bão

