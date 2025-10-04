Lộ diện chính trị gia có thể trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản

TPO - Bà Sanae Takaichi (64 tuổi) đã được bầu làm nữ chủ tịch đầu tiên của đảng Dân chủ Tự do (LDP), và gần như chắc chắn sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, sau khi đánh bại Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi trong cuộc bỏ phiếu ngày 4/10.

﻿Bà Sanae Takaichi. (Ảnh: Reuters)

Theo Japan Times, bà Takaichi đã giành được 185 phiếu bầu, cao hơn so với 156 phiếu của ông Koizumi trong vòng bỏ phiếu thứ hai, sau khi không ứng cử viên nào trong số năm ứng viên giành được đa số phiếu bầu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

“Thay vì cảm thấy vui mừng, tôi cảm thấy những trọng trách của mình bắt đầu từ đây”, bà Takaichi phát biểu trước các nghị sĩ LDP sau chiến thắng. "Tất cả chúng ta đều có rất nhiều việc phải làm. Chúng ta có rất nhiều chính sách phải thực hiện, và phải thực hiện nhanh chóng”.

Phát biểu trước đó trong ngày bầu cử, bà Takaichi nói: “Nếu đảng LDP không thay đổi, vì hiện tại và tương lai của Nhật Bản, thì chúng ta không thể tiến lên phía trước. Sự cấp bách đó đã thôi thúc tôi. Tôi muốn biến những lo lắng của người dân về cuộc sống thường nhật và lo lắng về tương lai thành hy vọng”.

Bà Takaichi phát biểu sau khi giành chiến thắng. (Ảnh: Reuters)

Một phiên họp bất thường của Quốc hội Nhật Bản để bầu thủ tướng dự kiến ​​sẽ diễn ra vào giữa tháng 10. Trong đó, bà Takaichi - cựu bộ trưởng nội vụ, một người theo chủ nghĩa dân tộc bảo thủ - dự kiến sẽ kế nhiệm Thủ tướng Shigeru Ishiba, vì LDP hiện là đảng lớn nhất trong quốc hội.

Trong quá trình tranh cử, bà Takaichi đã cam kết sẽ vực dậy nền kinh tế Nhật Bản bằng các khoản chi tiêu mạnh tay của chính phủ.

Bà tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện thỏa thuận thương mại của ông Ishiba với ông Trump, trong đó Nhật Bản đồng ý đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy việc giảm thuế quan đối với ô tô và các sản phẩm khác của Nhật Bản. Nhưng bà Takaichi cũng đề cập đến khả năng đàm phán lại nếu thỏa thuận này không công bằng.

Các quan điểm dân tộc chủ nghĩa của bà - chẳng hạn như việc bà thường xuyên đến thăm đền Yasukuni, nơi thờ những người lính Nhật Bản đã hy sinh trong chiến tranh, bị một số nước láng giềng châu Á coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ - có thể khiến Hàn Quốc và Trung Quốc tức giận.

Bà Takaichi cũng tuyên bố sẽ đi nước ngoài thường xuyên hơn người tiền nhiệm, để truyền bá thông điệp "Nhật Bản đã trở lại".