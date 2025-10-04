Máy bay không người lái tấn công nhà máy lọc dầu 90 năm tuổi của Nga

TPO - Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez ở tỉnh Orenburg (Nga) vào ngày 3/10, một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết.

Thống đốc tỉnh Orenburg - ông Yevgeny Solntsev - xác nhận vụ tấn công, nhưng tuyên bố hoạt động tại nhà máy lọc dầu không bị gián đoạn. Ông cho biết lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường.

Nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez nằm cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 1.400 km.

Được thành lập năm 1935, Orsknefteorgsintez là một trong những nhà máy lọc dầu lâu đời và lớn nhất ở phía nam dãy Ural, với công suất hằng năm là 6,6 triệu tấn dầu thô.

Cơ sở này sản xuất xăng động cơ, dầu diesel Euro 5, nhiên liệu máy bay, bitum và dầu nhờn. Đây là nhà máy lọc dầu duy nhất tại tỉnh Orenburg và là một phần quan trọng trong mạng lưới năng lượng nội địa của Nga.

Khoảnh khắc máy bay không người lái lao xuống nhà máy lọc dầu. (Nguồn: Pravda)

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong những tháng gần đây.

"SBU tiếp tục gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế Nga bằng cách nhắm mục tiêu vào các cơ sở trong ngành công nghiệp dầu khí của Nga", nguồn tin cho biết. "Việc giảm doanh thu từ dầu mỏ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp tục chiến dịch quân sự của Nga”.

Theo Financial Times, 16 trong số 38 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị nhắm mục tiêu kể từ tháng 8/2025.

Các cuộc tấn công đã đẩy sản lượng xuất khẩu dầu diesel của Nga xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.