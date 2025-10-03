Ukraine lo nguồn cung vũ khí bị tạm dừng khi Chính phủ Mỹ đóng cửa

TPO - Các cuộc thảo luận về sự hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đã phải tạm dừng sau khi Chính phủ Mỹ bị đóng cửa hôm 1/10. Việc này làm dấy lên lo ngại rằng các chuyến hàng vũ khí từ Mỹ đến Ukraine sẽ bị trì hoãn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: EPA)

Hàng trăm nghìn nhân viên liên bang Mỹ đã bị cho nghỉ việc tạm thời, bắt đầu từ 1/10, sau khi đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa không đạt được thỏa thuận về ngân sách chi tiêu.

Một ngày trước đó, 30/9, phái đoàn Ukraine đã đến Washington để họp với các quan chức Nhà Trắng nhằm xây dựng một thỏa thuận về việc chia sẻ công nghệ máy bay không người lái.

Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã rơi vào vô định do các nhân viên liên bang phải nghỉ làm.

“Tôi không biết mọi việc sẽ tiếp tục như thế nào”, một nguồn tin chính phủ Ukraine nói với tờ Telegraph. “Mối quan ngại chính của chúng tôi là các cuộc thảo luận về các chuyến hàng viện trợ vũ khí trong tương lai”.

"Tất cả các dự án trong tương lai đều bị ảnh hưởng đôi chút, vì các quan chức từ Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng không thể họp”.

Nguồn tin cho biết thêm, rằng "các phái đoàn Ukraine khác dự kiến đến Mỹ trong những tuần tới hiện đang xem xét lại kế hoạch của họ".

Thỏa thuận máy bay không người lái tiềm năng, có thể trị giá hàng tỷ đô la, sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ an ninh giữa Washington và Kiev.

Mỹ đã ký gói viện trợ 500 triệu đô la cho Ukraine vào tháng trước. Đây là gói viện trợ đầu tiên kể từ khi ông Trump trở lại nhiệm sở, sử dụng nguồn kinh phí từ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hiện chưa rõ liệu chuyến hàng này có bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa chính phủ hay không.

Việc hủy bỏ các cuộc đàm phán giữa các quan chức Ukraine và Mỹ làm dấy lên lo ngại về sự đình trệ trong quan hệ song phương, khi Kiev tiếp tục gánh chịu những tổn thất nặng nề trên chiến trường.

Cùng lúc đó, các nhóm cứu trợ cảnh báo Ukraine có thể sẽ phải đối mặt với “các cuộc tấn công từ Nga” với “cường độ chưa từng thấy” khi Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động.

Ông Yuriy Boyechko, Giám đốc điều hành của Hope for Ukraine, cho biết: “Hiện tại, chúng ta đang chứng kiến ​​các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine với cường độ chưa từng có, và Ukraine cần nguồn cung cấp vũ khí mới liên tục để đẩy lùi những cuộc tấn công quy mô lớn này”.

“Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa phát đi một tín hiệu rất xấu, có thể làm suy yếu an ninh châu Âu, vì cả châu Âu và Ukraine đều phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí Mỹ để đối phó với Nga”.