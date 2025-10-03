Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Ẩn ý từ vai diễn của Tổng thống Hàn Quốc trong video quảng bá APEC 2025 cùng G-Dragon

Minh Hạnh

TPO - Một đoạn video quảng bá dài 75 giây cho hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 đã khiến nhiều người bất ngờ khi có sự góp mặt của Tổng thống Lee Jae Myung và ngôi sao K-pop G-Dragon.

Đoạn video được công bố ngày 2/10, mở đầu bằng sự xuất hiện của G-Dragon - Đại sứ danh dự của Hàn Quốc tại APEC 2025.

Nam ca sĩ đi vào một nhà hàng Hàn Quốc, trong đó có nhà làm phim từng đoạt giải tại Liên hoan phim Cannes Park Chan-wook, biểu tượng bóng đá Hàn Quốc Park Ji-sung và siêu sao DJ Peggy Gou đã ngồi sẵn.

Ahn Sung-jae - đầu bếp ba sao Michelin duy nhất của Hàn Quốc, người nổi tiếng nhờ chương trình nấu ăn Culinary Class Wars của Netflix - xuất hiện trong video với tư cách là đầu bếp của nhà hàng.

Ngay khi G-Dragon nói lời chào đón các khách mời đến dự APEC 2025, nữ ca sĩ Jang Won-young của nhóm nhạc nữ Ive - trong vai nhân viên nhà hàng - đã yêu cầu G-Dragon di chuyển chiếc chuyên cơ đỗ sai quy định.

Khi G-Dragon lên máy bay, Tổng thống Lee Jae Myung bất ngờ xuất hiện trong khoảng hai giây, vào vai một người hướng dẫn máy bay trên đường băng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào vai người hướng dẫn máy bay trên đường băng. (Nguồn: Youtube)

Bộ Ngoại giao giải thích, cảnh quay này là ẩn dụ cho sự trở lại sân khấu toàn cầu của Hàn Quốc một cách trật tự và kiên cường sau những biến động trong quá khứ.

Ông Shin Woo-seok - giám đốc điều hành Dolphiners Films, đơn vị sản xuất đoạn video - nói rằng họ cần Tổng thống Lee xuất hiện trong video với tư cách đại diện của quốc gia chủ nhà, nhưng ông không muốn mô tả hình ảnh của mình một cách quá uy quyền.

Minh Hạnh
Straitstimes
#Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung #G-Dragon #APEC-2025 #Hàn Quốc

