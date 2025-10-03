Tổng thống Nga Putin gửi lời đến châu Âu, bình luận về phát ngôn 'hổ giấy' của Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi giới lãnh đạo châu Âu “bình tĩnh, tự giải quyết vấn đề của mình” thay vì kích động chống Nga. Ông đánh giá chính quyền Mỹ hiện nay có quan điểm thực dụng, có thể đối thoại nếu dựa trên tôn trọng lợi ích lẫn nhau. Về phát ngôn “hổ giấy” của lãnh đạo Mỹ, ông Putin cho rằng đây là lời nhận xét mang tính hài hước và khẳng định quan hệ song phương cần được khôi phục.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ngày 2/10. (Ảnh: Tass)

Ngày 2/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu khai mạc quan trọng tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai.

Bài phát biểu dài 30 phút. Trong đó, ông Putin trình bày chi tiết về những bước tiến thành công của lực lượng vũ trang Nga và những tổn thất của Ukraine, kêu gọi giới cầm quyền châu Âu giải quyết các vấn đề của đất nước mình thay vì sa đà vào làn sóng chống Nga, và đánh giá cách tiếp cận thực dụng của chính quyền mới của Mỹ đối với các vấn đề quốc tế.

Sau bài phát biểu, nhà lãnh đạo Nga tiếp tục có phiên hỏi đáp kéo dài 3 giờ.

Dưới đây là những phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sự kiện.

Thế giới đa cực

Theo Tổng thống Nga Putin, môi trường toàn cầu hiện nay - với những thay đổi nhanh chóng, thường xuyên và mạnh mẽ - đòi hỏi sự sẵn sàng và trách nhiệm cá nhân cực kỳ cao.

Một thế giới đa cực đã hình thành: "Hầu như không có gì được định trước. Mọi thứ có thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau. Phần lớn phụ thuộc vào sự chính xác, thận trọng, kiềm chế và thấu đáo trong hành động của mỗi chủ thể quốc tế”.

Trong một thế giới đa cực, tất cả các quốc gia phải tìm kiếm điểm chung cho lợi ích của mình. “Không ai sẵn sàng chơi theo những luật lệ được đặt ra ở nước ngoài”, ông Putin nhấn mạnh.

Việc áp đặt “quan điểm tập thể” nhằm kích động đối đầu đã trở nên vô nghĩa và lỗi thời. Các tổ chức quốc tế mới, chẳng hạn như nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), đang ngày càng phát triển theo “tinh thần ngoại giao thế kỷ 21”: “Họ không chống lại ai, họ tự bảo vệ mình”.

Thực hư “mối đe dọa từ Nga”

Tổng thống Putin nhận định, quyền lực của Mỹ và các đồng minh đạt đỉnh điểm vào cuối thế kỷ 20. “Tuy nhiên, không có, và sẽ không bao giờ có, một thế lực có khả năng thống trị thế giới và ra lệnh cho mọi người cách hít thở. Đã có những nỗ lực như vậy, nhưng tất cả đều thất bại”.

Theo lãnh đạo Nga, các chính trị gia châu Âu đang cố gắng chắp vá những lỗ hổng trong "tòa nhà" châu Âu bằng cách tạo ra hình ảnh Nga như một đối thủ.

"Giới tinh hoa cầm quyền của một châu Âu thống nhất đang tiếp tục kích động sự cuồng loạn. Họ nói rằng xung đột với Nga dường như đã cận kề. Họ lặp đi lặp lại điều vô nghĩa này, câu thần chú này”, ông Putin nói.

"Thực ra, tôi muốn nói với họ - các chính trị gia châu Âu - rằng, hãy bình tĩnh, nghỉ ngơi và cuối cùng, hãy tự giải quyết vấn đề của mình”.

Mátxcơva đang theo dõi sát sao tình hình quân sự hóa leo thang ở châu Âu, và các biện pháp đáp trả của Nga "sẽ không còn lâu nữa."

"Có những người nuôi hy vọng đạt được mục tiêu của họ, để mang lại, như họ nói, một 'thất bại chiến lược' cho Nga”, ông Putin nói. “Nhưng ngay cả những người cứng đầu nhất cũng sẽ sớm nhận ra rằng điều đó là không thể”.

(Ảnh: Điện Kremlin)

Xung đột Ukraine

Tổng thống Putin cho biết, lực lượng vũ trang Nga đang dần tạo ra một vùng đệm dọc theo toàn bộ tuyến giao tranh, "công việc này đang diễn ra suôn sẻ, bình tĩnh và theo đúng kế hoạch."

"Tính đến thời điểm hiện tại, quân đội Nga là đội quân sẵn sàng chiến đấu nhất”. Lực lượng Vũ trang Nga đã chịu tổn thất, nhưng ít hơn nhiều so với quân đội Ukraine.

Quân đội Nga đã giành được 2/3 thành phố Kupyansk thuộc tỉnh Kharkov, và đặt Kirovsk thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk dưới sự kiểm soát hoàn toàn của họ.

Khu định cư Yunakovka thuộc tỉnh Sumy cũng thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga. Lực lượng Nga đã giành được một nửa Volchansk thuộc tỉnh Kharkov. Và việc giành phần còn lại của khu vực này chỉ còn là vấn đề thời gian.

Quân đội Nga đã tiến vào Seversk, Konstantinovka và Krasnoarmeysk thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, và “chỉ còn cần giải phóng 0,13% diện tích lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk”.

Tổng thống Putin nhận định, có sự bối rối trong hàng ngũ quân đội Ukraine. “Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở tiền tuyến”.

Nga bày tỏ hy vọng, rằng Ukraine sẽ tìm thấy sức mạnh để gặp nhau tại bàn đàm phán.

Quan hệ với Mỹ

“Quan điểm của Nga và Mỹ về nhiều vấn đề toàn cầu không đồng nhất", nhưng "đối với các cường quốc, điều này thực sự bình thường”, Tổng thống Putin nói.

Những giải pháp cho mâu thuẫn giữa Nga và Mỹ, làm hài lòng cả hai bên, là hoàn toàn có thể: "Dù bất đồng là gì, nếu chúng ta đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, thì việc thương lượng, dù là khó khăn và dai dẳng nhất, vẫn sẽ hướng đến việc đạt được sự đồng thuận, và điều này có nghĩa là các giải pháp được cả hai bên chấp nhận là hoàn toàn khả thi."

Chính quyền Mỹ hiện tại đã nêu rõ lợi ích của họ một cách trực tiếp, không hề giả tạo. "Luôn tốt hơn khi hiểu rõ người khác đang làm gì và họ đang cố gắng đạt được điều gì, thay vì cố gắng tìm hiểu ý nghĩa thực sự thông qua một loạt những lời nói giảm nói tránh, mơ hồ và bóng gió”, ông Putin nói. "Chúng tôi thấy rằng chính quyền Mỹ hiện tại chủ yếu được dẫn dắt bởi lợi ích của quốc gia mình”.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, nước này sẵn sàng ủng hộ đề xuất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm giải quyết xung đột ở Dải Gaza, nếu nó dẫn đến việc thành lập hai nhà nước riêng biệt, vì bước đi này là chìa khóa cho "một giải pháp cuối cùng của cuộc xung đột Palestine - Israel".

Tổng thống Nga Putin nhận định lạc quan về quan hệ với Mỹ. (Ảnh: Tass)

Đáng chú ý, Tổng thống Putin đã ca ngợi công dân Mỹ Michael Gloss, người hy sinh tại Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk khi chiến đấu cùng quân đội Nga vào tháng 4/2024.

Ông Putin thừa nhận rằng ông "khá bất ngờ" khi biết về Gloss, con trai của Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Juliane Gallina.

"Gloss đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt và được tuyển dụng không chỉ vào lực lượng vũ trang mà còn vào các đơn vị tinh nhuệ của quân đội Nga", Tổng thống Putin tiết lộ, lưu ý rằng công dân Mỹ 21 tuổi này "đã chiến đấu với lòng dũng cảm".

Phát biểu “hổ giấy” của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo Tổng thống Putin, trong chuyến thăm Alaska, việc khôi phục quan hệ song phương Nga - Mỹ đã được thảo luận, bởi vì mối quan hệ này "không chỉ đang bế tắc mà còn ở mức thấp nhất trong vài năm gần đây”.

Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump là một người dễ gần, dễ trò chuyện. Ông ấy biết cách lắng nghe và thấu hiểu, Tổng thống Putin mô tả.

Đáp lại lời đề nghị hài hước của Fyodor Lukyanov - người dẫn chương trình Câu lạc bộ Thảo luận Valdai - rằng Tổng thống Nga nên tặng người đồng cấp Mỹ một con hổ giấy đúng nghĩa đen, ông Putin nói: "Không, chúng tôi có mối quan hệ riêng; chúng tôi biết nên tặng quà gì cho nhau”.

"Tôi không biết bối cảnh mà ông ấy đưa ra bình luận này. Có thể nó được đưa ra một cách hài hước”, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Trump đã đưa ra nhận xét về Nga trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình vào tháng 9, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong một động thái rõ ràng là thay đổi giọng điệu, Tổng thống Mỹ đã gọi Nga là "hổ giấy", lập luận rằng Nga đã không thể đánh bại Ukraine trong ba năm rưỡi.