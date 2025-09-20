Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Nga Putin có thể đến Mỹ dự World Cup 2026

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể nhận lời mời của người đồng cấp Mỹ Donald Trump đến dự World Cup 2026 tại Mỹ vào mùa hè tới.

urn-publicid-ap-org-be6ee820217b.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trong cuộc họp báo cuối tháng trước về sự kiện bóng đá quốc tế lớn nhất hành tinh, Tổng thống Trump tuyên bố ông Putin "rất muốn" tham dự World Cup.

“Tổng thống Nga Putin có thể sẽ đến, tùy thuộc vào tình hình. Ông ấy có thể đến và cũng có thể không”, Tổng thống Mỹ nói với các nhà báo.

Trong cuộc phỏng vấn vừa được đài truyền hình LBC công bố, Đại sứ Nga tại Anh - Andrey Kelin - cho biết, Tổng thống Putin có thể tham dự World Cup vì ông muốn “xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với Tổng thống Mỹ Trump”.

"Có nhiều ý kiến ​​khác nhau. Trước đó, ông Putin và ông Trump đã nói về khả năng tổ chức một trận khúc côn cầu trên băng giữa Mỹ và Nga. Theo tôi được biết, thì các trận giao hữu bóng đá cũng đang được thảo luận", ông nói.

Đại sứ Kelin gợi ý, rằng ông Trump và ông Putin sẽ có cơ hội gặp nhau tại các diễn đàn quốc tế. Các cuộc hội đàm trực tiếp có thể diễn ra vào cuối năm nay, ông nói thêm.

Lãnh đạo Nga và Mỹ đã nhiều lần điện đàm kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, nhưng mới chỉ gặp nhau trực tiếp một lần tại Alaska hồi tháng 8 để tìm hướng giải quyết xung đột Ukraine.

Đại sứ Kelin cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine nên diễn ra "càng sớm càng tốt", nhưng nhấn mạnh rằng "mọi người nên đưa ra những đề xuất và gợi ý mang tính xây dựng".

Minh Hạnh
RT
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Vòng loại World Cup 2026 Nam Mỹ #Nhà Trắng #bóng đá

