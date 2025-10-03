Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Kịch tính bầu cử: Nhật Bản sắp có nữ thủ tướng đầu tiên hoặc thủ tướng trẻ nhất

Minh Hạnh

TPO - Nhật Bản đang đứng trước cơ hội có nữ thủ tướng đầu tiên, hoặc thủ tướng trẻ nhất thời hậu chiến sau cuộc bỏ phiếu vào ngày 4/10 tới để chọn người đứng đầu đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP).

31014de47e06a30bb86eeffa0b7b9e9e.jpg
Bà Sanae Takaichi và Shinjiro Koizumi. (Ảnh: Reuters)

Hai ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử của đảng LDP là ứng cử viên theo chủ nghĩa dân tộc bảo thủ - bà Sanae Takaichi (64 tuổi), và đối thủ ôn hòa hơn - ông Shinjiro Koizumi (44 tuổi). Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi (64 tuổi) cũng có thể là một ứng cử viên tiềm năng.

Tuy đảng LDP là nhóm lớn nhất trong Quốc hội Nhật Bản, nhưng người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chưa chắc sẽ trở thành thủ tướng, vì đảng này đã mất thế đa số tại cả hai viện dưới thời Thủ tướng đương nhiệm Shigeru Ishiba. Hồi đầu tháng 9, ông Ishiba tuyên bố sẽ từ chức sau một loạt thất bại bầu cử.

Theo Reuters, bất kỳ ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 4/10 của LDP cũng sẽ thừa hưởng một tổ chức đảng đang khủng hoảng và một nền kinh tế trì trệ.

Sự bất mãn với LDP đang thúc đẩy nhiều cử tri, đặc biệt là những người trẻ tuổi vỡ mộng, chuyển sang các đảng đối lập

Trong quá trình tranh cử, nữ ứng viên Takaichi đã cam kết sẽ vực dậy nền kinh tế bằng các khoản chi tiêu mạnh tay của chính phủ. Bà tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện thỏa thuận thương mại của ông Ishiba với ông Trump, trong đó Nhật Bản đồng ý đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy việc giảm thuế quan đối với ô tô và các sản phẩm khác của Nhật Bản. Nhưng bà Takaichi cũng đề cập đến khả năng đàm phán lại nếu thỏa thuận này không công bằng.

"Bà ấy có thể sẽ thu hút được lực lượng bảo thủ truyền thống cốt lõi", Giáo sư Naoko Taniguchi từ Đại học Keio cho biết. "Nhưng cũng có yếu tố rủi ro là không rõ liệu bà ấy có dễ dàng đạt được sự ủng hộ của phe đối lập hay không".

9d020f7c194abf276a1db22ca2acbed6.jpg
Nếu Takaichi thắng cử, bà sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, ông Koizumi - con trai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi - tuyên bố sẽ cắt giảm thuế để giúp các hộ gia đình đối phó với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Trong bối cảnh khoảng trống chính trị hiện tại, ông Koizumi là người được kỳ vọng sẽ có thể tìm kiếm sự đồng thuận trong đảng của mình và các đảng đối lập.

"Về mặt chính trị, ông ấy thiên tả hơn và mở cửa với sự đa dạng", Giáo sư Taniguchi nhận định. "Ông ấy được lòng cả những thành viên lớn tuổi của LDP lẫn những người ủng hộ không chính thức. Nếu mục tiêu là có được một khởi đầu tương đối bình lặng, tôi nghĩ ông Koizumi chính là biểu tượng cho điều đó".

3788a90f22688ab8005cf28c4f32a6b0.jpg
Nếu thành công, Bộ trưởng Nông nghiệp Koizumi sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất của Nhật Bản sau chiến tranh. (Ảnh: Reuters)

Ai sẽ thắng?

Theo bà Tina Burrett - Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Sophia ở Tokyo, ông Koizumi là người có thể tạo ra sự đồng thuận với các đảng phái khác, trong khi bà Takaichi sẽ làm rung chuyển “thế giới của những chính trị gia mơ hồ”.

Đây sẽ là lần thứ hai bà Takaichi tranh cử vị trí lãnh đạo sau khi thất bại vào năm ngoái, khi các thành viên của đảng này ủng hộ ông Shigeru Ishiba.

Quan điểm chính trị của bà bị coi là quá bảo thủ. Nhưng trong thời đại bất ổn này, bà sẽ được coi là lựa chọn giàu kinh nghiệm hơn.

Ông Koizumi từ lâu đã bị coi là quá "non trẻ" để lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, với tư cách là Bộ trưởng Nông nghiệp, cử tri bắt đầu nhìn nhận ông theo một hướng khác, nhờ cách ông ứng phó với tình trạng thiếu gạo của đất nước.

Một lựa chọn thứ ba được đề xuất là Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi. Ông sẽ mang đến sự cân bằng về kinh nghiệm, đồng thời ít gây chia rẽ hơn so với bà Sanae Takaichi.

Dù ai thắng cử, một trong những việc cần làm đầu tiên của họ trên cương vị thủ tướng tiềm năng ​​là tiếp đón ông Trump tại Tokyo vào cuối tháng 10, Reuters đưa tin.

Trong nước, họ phải đối mặt với nhiệm vụ to lớn là làm mới một đảng ngày càng bị coi là xa rời cử tri, James Brown - Giáo sư chính trị tại Đại học Temple ở Tokyo - nhận định.

Minh Hạnh
Reuters, ABC
#Shinjiro Koizumi #Sanae Takaichi #Nhật Bản #bầu cử #Thủ tướng Nhật Bản #đảng Dân chủ Tự do

