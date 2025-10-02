Thủ tướng Nhật Bản được trao giải chính trị gia đeo kính đẹp nhất

TPO - Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tỏ ra bất ngờ khi được trao giải chính trị gia đeo kính đẹp nhất.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Nhật Bản 68 tuổi là thủ tướng đương nhiệm đầu tiên sau 29 năm được chọn là chính trị gia đeo kính đẹp nhất.

Phát biểu tại lễ trao giải trong khuôn khổ một triển lãm thương mại lớn về các sản phẩm quang học và kính mắt tại Tokyo hôm 1/10, ông Ishiba tỏ ra bất ngờ và nói: "Đôi khi có những điều tốt đẹp xảy ra trong cuộc sống”.

Thủ tướng cho biết, ông bắt đầu đeo kính sau khi được khuyên rằng việc này có thể làm dịu hình ảnh của ông trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo trước đây của đảng Dân chủ Tự do (LDP).

"Điều quan trọng là phải khiến mọi người muốn tin tưởng vào bạn mà không tỏ ra hăm dọa", ông nói thêm.

Hồi đầu tháng 9, ông Ishiba đã thông báo quyết định từ chức lãnh đạo đảng LDP sau những thất bại trong cuộc bầu cử quốc gia. Kể từ khi ông lên nắm quyền chưa đầy một năm trước, liên minh của ông đã mất đa số ghế trong cuộc bầu cử lưỡng viện, giữa lúc cử tri phẫn nộ vì chi phí sinh hoạt tăng cao.

Theo kế hoạch, đảng LDP sẽ tổ chức cuộc bầu cử tìm lãnh đạo mới vào ngày 4/10. Vì đảng LDP không chiếm đa số ở cả hai viện, nên không có gì đảm bảo rằng chủ tịch LDP sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo.