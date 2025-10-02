Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Thủ tướng Nhật Bản được trao giải chính trị gia đeo kính đẹp nhất

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tỏ ra bất ngờ khi được trao giải chính trị gia đeo kính đẹp nhất.

r6gpo56ibzpsrchci2ywdp53zi.jpg
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Nhật Bản 68 tuổi là thủ tướng đương nhiệm đầu tiên sau 29 năm được chọn là chính trị gia đeo kính đẹp nhất.

Phát biểu tại lễ trao giải trong khuôn khổ một triển lãm thương mại lớn về các sản phẩm quang học và kính mắt tại Tokyo hôm 1/10, ông Ishiba tỏ ra bất ngờ và nói: "Đôi khi có những điều tốt đẹp xảy ra trong cuộc sống”.

Thủ tướng cho biết, ông bắt đầu đeo kính sau khi được khuyên rằng việc này có thể làm dịu hình ảnh của ông trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo trước đây của đảng Dân chủ Tự do (LDP).

"Điều quan trọng là phải khiến mọi người muốn tin tưởng vào bạn mà không tỏ ra hăm dọa", ông nói thêm.

Hồi đầu tháng 9, ông Ishiba đã thông báo quyết định từ chức lãnh đạo đảng LDP sau những thất bại trong cuộc bầu cử quốc gia. Kể từ khi ông lên nắm quyền chưa đầy một năm trước, liên minh của ông đã mất đa số ghế trong cuộc bầu cử lưỡng viện, giữa lúc cử tri phẫn nộ vì chi phí sinh hoạt tăng cao.

Theo kế hoạch, đảng LDP sẽ tổ chức cuộc bầu cử tìm lãnh đạo mới vào ngày 4/10. Vì đảng LDP không chiếm đa số ở cả hai viện, nên không có gì đảm bảo rằng chủ tịch LDP sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo.

Minh Hạnh
Kyodo News
#Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba #chính trị gia #đảng LDP #Nhật Bản #bầu cử #Thủ tướng Nhật Bản từ chức

Xem thêm

Cùng chuyên mục