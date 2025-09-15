Mỹ đưa hệ thống tên lửa Typhon đến Nhật Bản tập trận

TPO - Hôm nay (15/9), Mỹ lần đầu tiên giới thiệu hệ thống tên lửa tầm trung Typhon tại Nhật Bản, nhấn mạnh mức độ sẵn sàng của Washington và Tokyo trong việc triển khai các loại vũ khí mà Trung Quốc chỉ trích là gây bất ổn.

Hệ thống tên lửa Typhon được đưa đến căn cứ Iwakuni của Nhật Bản để tập trận. (Ảnh: Reuters)

Hệ thống Typhon – có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk - sẽ tham gia cuộc tập trận thường niên Resolute Dragon. Cuộc tập trận kéo dài 2 tuần có sự tham gia của 20.000 binh lính Nhật Bản và Mỹ, cùng các tàu chiến và dàn tên lửa.

"Việc sử dụng nhiều hệ thống và loại tên lửa khác nhau có thể gây khó khăn cho đối phương. Tốc độ triển khai cho phép chúng tôi nhanh chóng huy động nó khi cần thiết", Đại tá Wade Germann, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm vận hành hệ thống tên lửa, phát biểu tại Căn cứ Không quân Thủy quân Lục chiến Iwakuni.

Ông cho biết, Typhon sẽ được đưa ra khỏi Nhật Bản sau khi Resolute Dragon kết thúc. Ông từ chối cho biết hệ thống này sẽ được đưa đi đâu tiếp theo hay nó có quay lại Nhật Bản hay không.

Trước đó, Mỹ đã đưa hệ thống Typhone đến Philippines tập trận vào tháng 4/2024. Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ, cáo buộc Mỹ thúc đẩy chạy đua vũ trang.

Đại tá Germann từ chối cho biết liệu hệ thống Typhon được đưa tới Nhật Bản có phải là hệ thống đã được đưa tới Philippines hay không.

Theo các nhà phân tích quân sự, sự hiện diện của hệ thống này ở một quốc gia nằm ngay gần Trung Quốc như Nhật Bản có thể khiến Bắc Kinh phản ứng gay gắt hơn.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa phản hồi đề nghị cho biết quan điểm về hoạt động này.

"Trước đây, việc triển khai hệ thống như vậy đã bị các quan chức ở Washington D.C. và Tokyo bác bỏ vì lo ngại phản ứng của Trung Quốc. Có thể thấy vấn đề này không còn nghiêm trọng như 5 năm trước", ông Grant Newsham - đại tá Thủy quân Lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu và từng làm việc cùng quân đội Nhật Bản, cho biết.

Typhon cũng có thể phóng tên lửa SM-6 để tấn công tàu hoặc máy bay ở tầm bắn hơn 200 km. Washington đang tìm cách triển khai hàng loạt vũ khí chống hạm như vậy trên khắp châu Á, trong nỗ lực đối phó với kho vũ khí tên lửa ngày càng nhiều và lợi hại của Trung Quốc.

Typhon sử dụng các vũ khí dễ sản xuất hàng loạt. Các nhà hoạch định quân sự cho rằng đặc điểm này giúp Mỹ và các đồng minh dễ dàng bắt kịp Trung Quốc.

Nhật Bản cũng đang đẩy mạnh chi tiêu quân sự. Tokyo lên kế hoạch mua vài trăm tên lửa Tomahawk để trang bị cho tàu chiến và tự phát triển tên lửa tầm trung, theo kế hoạch mở rộng quân sự quy mô lớn nhất của nước này kể từ Thế chiến 2.