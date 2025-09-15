Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ đưa hệ thống tên lửa Typhon đến Nhật Bản tập trận

Bình Giang

TPO - Hôm nay (15/9), Mỹ lần đầu tiên giới thiệu hệ thống tên lửa tầm trung Typhon tại Nhật Bản, nhấn mạnh mức độ sẵn sàng của Washington và Tokyo trong việc triển khai các loại vũ khí mà Trung Quốc chỉ trích là gây bất ổn.

typhon.jpg
Hệ thống tên lửa Typhon được đưa đến căn cứ Iwakuni của Nhật Bản để tập trận. (Ảnh: Reuters)

Hệ thống Typhon – có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk - sẽ tham gia cuộc tập trận thường niên Resolute Dragon. Cuộc tập trận kéo dài 2 tuần có sự tham gia của 20.000 binh lính Nhật Bản và Mỹ, cùng các tàu chiến và dàn tên lửa.

"Việc sử dụng nhiều hệ thống và loại tên lửa khác nhau có thể gây khó khăn cho đối phương. Tốc độ triển khai cho phép chúng tôi nhanh chóng huy động nó khi cần thiết", Đại tá Wade Germann, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm vận hành hệ thống tên lửa, phát biểu tại Căn cứ Không quân Thủy quân Lục chiến Iwakuni.

Ông cho biết, Typhon sẽ được đưa ra khỏi Nhật Bản sau khi Resolute Dragon kết thúc. Ông từ chối cho biết hệ thống này sẽ được đưa đi đâu tiếp theo hay nó có quay lại Nhật Bản hay không.

Trước đó, Mỹ đã đưa hệ thống Typhone đến Philippines tập trận vào tháng 4/2024. Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ, cáo buộc Mỹ thúc đẩy chạy đua vũ trang.

Đại tá Germann từ chối cho biết liệu hệ thống Typhon được đưa tới Nhật Bản có phải là hệ thống đã được đưa tới Philippines hay không.

Theo các nhà phân tích quân sự, sự hiện diện của hệ thống này ở một quốc gia nằm ngay gần Trung Quốc như Nhật Bản có thể khiến Bắc Kinh phản ứng gay gắt hơn.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa phản hồi đề nghị cho biết quan điểm về hoạt động này.

"Trước đây, việc triển khai hệ thống như vậy đã bị các quan chức ở Washington D.C. và Tokyo bác bỏ vì lo ngại phản ứng của Trung Quốc. Có thể thấy vấn đề này không còn nghiêm trọng như 5 năm trước", ông Grant Newsham - đại tá Thủy quân Lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu và từng làm việc cùng quân đội Nhật Bản, cho biết.

Typhon cũng có thể phóng tên lửa SM-6 để tấn công tàu hoặc máy bay ở tầm bắn hơn 200 km. Washington đang tìm cách triển khai hàng loạt vũ khí chống hạm như vậy trên khắp châu Á, trong nỗ lực đối phó với kho vũ khí tên lửa ngày càng nhiều và lợi hại của Trung Quốc.

Typhon sử dụng các vũ khí dễ sản xuất hàng loạt. Các nhà hoạch định quân sự cho rằng đặc điểm này giúp Mỹ và các đồng minh dễ dàng bắt kịp Trung Quốc.

Nhật Bản cũng đang đẩy mạnh chi tiêu quân sự. Tokyo lên kế hoạch mua vài trăm tên lửa Tomahawk để trang bị cho tàu chiến và tự phát triển tên lửa tầm trung, theo kế hoạch mở rộng quân sự quy mô lớn nhất của nước này kể từ Thế chiến 2.

Bình Giang
Reuters
#Hệ thống tên lửa Typhon #Nhật Bản #Resolute Dragon #Chạy đua vũ trang #Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục